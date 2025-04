ATTENZIONE: La Ferrari prende una decisione in seguito alla crisi di Lewis Hamilton

La Ferrari ha preso una decisione importante nel mezzo della crisi che sta vivendo Lewis Hamilton.

Il team italiano, seguendo l’esempio della Red Bull Racing e di altre squadre, ha deciso di aggiornare alcuni componenti della power unit sia per Charles Leclerc che per Lewis Hamilton. Poiché entrambi i piloti sono ancora nei limiti consentiti dal regolamento, non si prevede alcuna penalità in griglia.

La Ferrari sostituirà il motore a combustione interna su entrambe le vetture. Inoltre, il team installerà un nuovo turbocompressore, oltre a nuove versioni della MGU-H e della MGU-K. Verrà aggiornato anche il sistema di scarico dell’unità motrice.

Già venerdì era stato annunciato che diversi team avevano deciso di aggiornare alcuni elementi delle loro power unit a Jeddah. Red Bull Racing e Racing Bulls hanno montato nuovi componenti sulla PU Honda, mentre anche Alpine e Haas hanno effettuato delle sostituzioni tecniche.

Correlato: La McLaren domina; Hamilton, UMILIATO da Sainz

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato