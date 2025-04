Fred Vasseur, team principal della Scuderia Ferrari, ha puntato il dito contro Lewis Hamilton, ritenendolo responsabile del momento difficile che il pilota sta attraversando.

Secondo quanto riportato da Motorsport.com, il dirigente ha commentato l'inizio complicato del britannico: "Non si possono sostituire 12 anni di collaborazione in due settimane o in due gare.

"Questo significa che, naturalmente, dobbiamo migliorare, ma credo che ciò valga per tutto il team e per l'intero paddock: la nostra essenza in questo sport è cercare costantemente di fare meglio.

"È positivo vedere in Lewis l'atteggiamento di chi riconosce la necessità di crescere e di adattarsi alla vettura. Continueremo a lavorare sull'auto per renderla al meglio per lui, ma anche lui deve mettere in campo il massimo impegno. Sono convinto che questo approccio, condiviso da tutti noi, sia estremamente costruttivo."

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

