Russell mette in guardia dalla FIA: "Chi sarà il prossimo?"

George Russell ha manifestato le sue preoccupazioni durante la conferenza stampa del Gran Premio di Bahrain, commentando l’instabilità che attanaglia la FIA dopo l’uscita di Robert Reid.

Oltre a guidare l’Associazione dei Piloti di Gran Premio (GPDA), il pilota britannico ha espresso timori riguardo alla direzione intrapresa dalla competizione, evidenziando come questo momento critico ponga serie domande sul futuro del motorsport e sulla capacità delle istituzioni di restare fedeli ai principi di trasparenza e responsabilità.

Robert Reid, che ricopriva il ruolo di vicepresidente della FIA dal 2021 sotto la presidenza di Mohammed Ben Sulayem, ha recentemente rassegnato le sue dimissioni. In un messaggio sui social ha spiegato: "Dopo una profonda riflessione, ho deciso, seppur con grande difficoltà, di lasciare il mio incarico di Vicepresidente per lo Sport della FIA. Il motorsport merita una leadership basata sull’integrità, la responsabilità e il rispetto dei processi". La decisione di Reid arriva in un periodo di notevoli cambiamenti, segnato dall’uscita di altre figure chiave all’interno dell’organizzazione.

Russell risponde

Da Bahrain, Russell ha commentato: "Purtroppo, ogni nuova notizia da questo settore non riesce più a sorprendere come un tempo. È doloroso assistere al fatto che professionisti tanto stimati vengano costretti ad abbandonare i loro ruoli, facendoci riflettere su chi potrà essere il prossimo a dover affrontare simili difficoltà". Il pilota ha inoltre osservato come, nonostante gli sforzi precedenti della GPDA per rafforzare la collaborazione con la FIA, i risultati concreti si siano dimostrati finora limitati.

Anche David Richards, presidente di Motorsport UK, ha espresso il suo disappunto nei confronti della direzione attuale dell’organizzazione, accusando la FIA di aver perso la propria bussola morale e sottolineando la necessità di recuperare un’etica solida e responsabile nella gestione del motorsport. Russell ha concluso affermando che la GPDA è pronta a collaborare, pur riconoscendo la propria influenza ridotta, e auspicando un impegno collettivo di team e Formula 1 al fianco della FIA per perseguire insieme un obiettivo comune.

