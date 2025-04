Mercedes, per aver annunciato il FUTURO compagno di squadra di Antonelli

Il compagno di Andrea Kimi Antonelli per il periodo 2026 in avanti sarà svelato a breve.

Secondo le fonti, l’impressionante debutto di George Russell nella stagione 2025 di Formula 1 gli garantirà un lucrativo rinnovo con Mercedes, dato che il suo attuale contratto con i Silver Arrows scadrà a fine stagione. Inoltre, la scelta del team di puntare sul giovane Kimi Antonelli ha sollevato dubbi sulla stabilità della sua posizione. Nel frattempo, Russell ha conquistato tre podi nelle prime quattro gare – incluso il recente Gran Premio del Bahrain – rafforzando la sua posizione nelle trattative. Autosport.com rivela che il pilota è vicino alla firma di un’estensione contrattuale di due anni, valutata intorno ai 30 milioni di dollari annui.

Il radar di Toto Wolff tiene ancora d’occhio Max Verstappen?

Un eventuale accordo con Russell potrebbe far dissipare le voci secondo cui il team principal sarebbe ancora intenzionato a ingaggiare Max Verstappen, il cui futuro continua a preoccupare la Red Bull. L’austriaco non ha mai nascosto l’ammirazione per il quadruplice campione del mondo e, già la scorsa stagione, aveva dichiarato che il suo obiettivo principale sarebbe stato rimpiazzare Lewis Hamilton, prima di decidere di puntare su Antonelli.

Martin Brundle ha sottolineato l’importanza di seguire da vicino l’evolversi della situazione di Verstappen, anche nel caso in cui Russell optasse per prolungare la sua permanenza in Mercedes. Durante un’intervista a Sky Sports F1 in Bahrain, Brundle ha commentato: “Se Max Verstappen dovesse improvvisamente emergere sul mercato, mi preoccuperei seriamente per George. È chiaro che Kimi rappresenta il pilastro per il futuro e, sebbene George stia svolgendo un ottimo lavoro come leader del team, Toto ha già lasciato passare Max in passato e non credo ripeterà l’errore qualora se ne presentasse l’occasione.”

In vista del Gran Premio dell’Arabia Saudita di questo weekend, Russell si trova attualmente quarto in classifica, a soli sei punti dal leader Verstappen, mentre la McLaren domina le prime due posizioni grazie a Lando Norris e Oscar Piastri. Mercedes, invece, ha scelto di rimanere in silenzio, rifiutandosi di commentare la questione quando contattata da GPFans.

