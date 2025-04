Previsioni meteo per il GP dell'Arabia Saudita; Ultime notizie da Jeddah

Appena concluso un weekend di gare di Formula 1, ne inizia un altro. Il prossimo appuntamento è il Gran Premio dell'Arabia Saudita, che si svolgerà nel Circuito Corniche di Jeddah e concluderà la prima triple sfida del 2025.

Dopo gli sbalorditivi Gran Premi in Australia, Cina, Giappone e Bahrain, questo evento segna la quinta tappa della stagione. Lando Norris guida il campionato, distanziando il rivale Max Verstappen – che aveva conquistato la sua prima vittoria in Giappone – pur vedendo il compagno Oscar Piastri portare la McLaren al successo al Bahrain. Con soli tre punti di separazione e Verstappen terzo dopo un fine settimana poco soddisfacente a Sakhir, la lotta si preannuncia accesa, specialmente considerando le due vittorie ottenute in questo circuito dal 2021.

Tutti gli sguardi sono ora puntati sul sette volte campione Lewis Hamilton, il quale ha debuttato in Ferrari con un inizio piuttosto modesto. Nel weekend appena trascorso la Scuderia ha mostrato un netto miglioramento: Charles Leclerc e Hamilton si sono piazzati rispettivamente quarto e quinto. Nonostante i punti conquistati a Bahrain, i piloti italiani restano indietro a causa di una doppia squalifica in Cina, rendendo incerta la capacità di Ferrari di ritrovare il giusto ritmo, o se il successo a Bahrain sia stata solo una coincidenza.

Ecco la previsione meteo per il tanto atteso Gran Premio dell'Arabia Saudita 2025!

Previsioni Meteo per il Gran Premio dell'Arabia Saudita

Venerdì, 18 aprile: FP1 e FP2

La prima sessione inizierà alle 16:30 (AST) con temperature che raggiungeranno i 33°C, ma percepite come 38°C, un calore che potrebbe mettere a dura prova i piloti. Non sono previste precipitazioni, mentre raffiche di vento moderato, fino a 23 mph, provenienti da ovest, potrebbero influire sull'assetto della pista.

Sabato, 19 aprile: FP3 e Qualifiche

La terza prova del weekend a Jeddah partirà alle 16:30 (AST) e vedrà un innalzamento della temperatura fino a 35°C, con una sensazione termica che raggiungerà i 40°C, senza possibilità di pioggia e con una leggera brezza da ovest. La sessione di qualifiche, prevista per le 20:00 (AST) sotto luci artificiali, si svolgerà in assenza di precipitazioni, con massime intorno ai 32°C e un lieve vento da nord-ovest. L’umidità al 42% farà salire la percezione a 37°C, fattore che potrebbe accentuare l’usura degli pneumatici.

Domenica, 20 aprile: Gara

La corsa, strutturata in 50 giri, inizierà alle 20:00 ora locale in condizioni di calore sostenuto. All'apertura della gara i termometri segneranno circa 31°C e l’assenza totale di precipitazioni garantirà un tracciato asciutto per l’intero evento. Benché le raffiche si attesteranno intorno ai 14 mph, il circuito, situato nei pressi della costa del Mar Rosso, è esposto a improvvisi cambi di vento che potrebbero variare le condizioni nel corso della gara.

