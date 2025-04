Hamilton riconosce l'aiuto che gli ha dato la Ferrari

Nel weekend del Gran Premio del Bahrain, Lewis Hamilton ha dovuto fare i conti con una partenza penalizzata, qualificandosi in nona posizione.

Nonostante ciò, il pilota ha mostrato determinazione recuperando terreno e compiendo sorpassi, chiudendo la gara nel top 5, esattamente come previsto. “È stata una gara solida: una buona partenza mi ha permesso di risalire alcune posizioni, specialmente nella fase intermedia, dove le gomme medie mi hanno consentito di effettuare sorpassi notevoli”, ha commentato Hamilton. Il ritmo costante e le soste in pit stop impeccabili hanno fatto la differenza, nonostante un lieve calo di equilibrio nelle ultime giri.

Secondo il giornalista italiano Leo Turrin, l'accordo con Ferrari non sarà di breve durata: “È la notizia del millennio per la Formula 1. Hamilton ha siglato un contratto 2+1 con prospettive fino al 2026”. Vedere Hamilton vestito di rosso, infatti, appariva come uno scenario da sogno, un fatto storico, poiché un pilota con un palmares così solido non era mai giunto in Ferrari; ricordo che Michael Schumacher aveva vinto due titoli al suo arrivo. Il comunicato ufficiale del team conferma l'ingaggio nel 2025 attraverso un contratto pluriennale, che manterrà il pilota britannico tra i meglio pagati del campionato.

