La Ferrari inventa una scusa a buon mercato per il fallimento in Bahrain

Ferrari ha fornito una giustificazione poco convincente per il fallimento al recente Gran Premio del Bahrein.

Fred Vasseur, in un'intervista con la stampa, ha spiegato il principale problema affrontato dal team: "Avevamo il potenziale per migliorare. Il Safety Car non è intervenuto al momento giusto per noi, almeno per Charles, ma non è una scusa.

"Eravamo nel pieno di un buon secondo stint e la nostra strategia avrebbe consentito di scegliere lo pneumatico ideale – duro o morbido – per la fase finale, dopo aver optato per due set di medi nella prima parte della gara con entrambi i piloti.

"Quando è scattato il Safety Car, abbiamo cercato di sfruttare l’opportunità, ma ciò ha compromesso i nostri piani, facendoci perdere le occasioni migliori per salire sul podio.

"Tuttavia, abbiamo conquistato punti fondamentali grazie a Charles e Lewis, che sono riusciti a risalire dopo una qualificazione difficile, mettendo a segno una gara solida e incoraggiante," ha aggiunto.

Come si configura il Campionato Piloti dopo il GP del Bahrein?

Il Gran Premio del Bahrein ha visto una performance dominante della McLaren, con Oscar Piastri e Lando Norris che hanno aperto la corsa al titolo. Lando Norris mantiene il primato nel Campionato Piloti della F1 in questa stagione 2025, dopo essersi piazzato al terzo posto a Sakhir.

Antonelli, il miglior rookie della stagione, è rimasto fuori punteggio nonostante la sua miglior prestazione in qualifica. I piloti spagnoli hanno vissuto una giornata da incubo in Giappone: sebbene Alonso abbia completato la sua prima gara, ha concluso fuori punteggio, e Carlos Sainz ha dovuto abbandonare, continuando a essere messo in difficoltà da Alexander Albon.

La quarta gara di Lewis Hamilton con Ferrari ha suscitato sensazioni contrastanti, in quanto continua a faticare per restare al passo con Leclerc.

