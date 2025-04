INFINE! Hamilton trova il suo stile di guida in Ferrari

Lewis Hamilton continua a faticare a esprimere al meglio il suo potenziale con Ferrari, tuttavia dopo il Gran Premio del Bahrain sembra aver ritrovato una maggiore serenità.

Il pilota britannico, ingaggiato dalla Scuderia ancor prima dell’inizio della scorsa stagione, non è ancora riuscito a superare Charles Leclerc in termini di rendimento e la gara domenicale non ha fatto eccezione. «Ho compreso cosa funziona per l’auto e spero di poter applicare queste scoperte nelle prossime sessioni per trasformare il weekend in un’esperienza decisamente migliore», ha commentato Hamilton.

Il passaggio a una nuova monoposto comporta un notevole cambiamento, richiedendo uno stile di guida e regolazioni tecniche ben differenti da quelle a cui era abituato. «Devo semplificarmi le cose», ha aggiunto il campione, riconoscendo di affrontare ogni prova con grande impegno e senza scorciatoie. Conscio delle sfide che lo attendono, il pilota spera che una migliore comprensione del veicolo possa tradursi in prestazioni più competitive nelle prossime gare.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo il giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo non si presenta come un impegno a breve termine: «È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha sottoscritto un contratto 2+1, con uno sguardo anche al 2026. L’idea di vederlo vestire il rosso apparteneva ai sogni più audaci: un pilota di tale calibro non aveva mai preso dimora in Ferrari. Consideriamo che Michael Schumacher arrivò da Ferrari con appena due titoli mondiali; oggi siamo di fronte a qualcosa di straordinario. Come osserva Mogol, solo col tempo sapremo se funzionerà», ha dichiarato Sky Sport 24.

Il comunicato ufficiale della Scuderia evidenzia che si tratta di un contratto pluriennale: «La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025 con un accordo di lunga durata». Inoltre, l’operazione si configura come un affare estremamente vantaggioso per il campione britannico, che si conferma tra i piloti meglio retribuiti dell’intera griglia di Formula 1.

