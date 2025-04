Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP del Bahrain.

Il Gran Premio del Bahrain ha regalato una prestazione straordinaria alla McLaren, con Oscar Piastri e Lando Norris protagonisti nell'aprire la battaglia per il titolo.

In particolare, Norris ha consolidato la sua leadership nella stagione 2025, fruttandosi un solido terzo posto a Sakhir, mentre Andrea Kimi Antonelli, considerato il miglior debutto finora, non è riuscito a trasformare la sua ottima sessione di qualifiche in punti.

In Giappone i piloti spagnoli hanno vissuto un vero incubo: Fernando Alonso, pur completando la sua prima gara, si è trovato fuori dalla zona premiata, mentre Carlos Sainz ha dovuto abbandonare, restando nettamente superato da Alexander Albon. Nel frattempo, Lewis Hamilton, nella sua quarta esperienza in Ferrari, ha mostrato prestazioni altalenanti, faticando a tenere il passo con il ritmo di Leclerc.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?

1. Lando Norris - 77 punti

2. Óscar Piastri - 74 punti

3. Max Verstappen - 69 punti

4. George Russell - 63 punti

5. Charles Leclerc - 32 punti

6. Andrea Kimi Antonelli - 30 punti

7. Lewis Hamilton - 25 punti

8. Alexander Albon - 18 punti

9. Esteban Ocon - 14 punti

10. Lance Stroll - 10 punti

11. Pierre Gasly - 6 punti

12. Nico Hülkenberg - 6 punti

13. Oliver Bearman - 6 punti

14. Yuki Tsunoda - 5 punti

15. Isack Hadjar - 4 punti

16. Carlos Sainz - 1 punti

17. Fernando Alonso - 0 punti

18. Liam Lawson - 0 punti

19. Jack Doohan - 0 punti

20. Gabriel Bortoleto - 0 punti

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato