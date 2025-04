TUTTE le reazioni al nuovo premio F1 di Hamilton

Lewis Hamilton ha raccolto numerosi elogi dopo la sua brillante performance al Gran Premio del Bahrain, guadagnandosi il titolo di Pilota del Giorno.

Il pilota britannico, recentemente approdato in Ferrari per la stagione 2025, sta ancora imparando a conoscere la sua nuova monoposto. Durante la gara ha dimostrato tutto il suo talento, risalendo dalla nona posizione in griglia fino a tagliare il traguardo al quinto posto, sorprendendo appassionati e addetti ai lavori con una prestazione di altissimo livello e confermando la sua indiscussa superiorità in pista.

Tra i momenti più emozionanti della giornata spicca l’incredibile sorpasso al suo eterno rivale, Max Verstappen, un gesto che ha fatto esplodere l’entusiasmo tra i tifosi. Sui social, in particolare su X (ex F1 Twitter), l’apprezzamento è stato unanime: da commenti che sottolineavano come, in assenza delle qualifiche, Hamilton vincerebbe senza dubbio ogni gara, a opinioni che ne ribadivano lo status di GOAT. Alcuni hanno pure evidenziato quanto i suoi sorpassi siano un vero spettacolo da non perdere.

F1 Twitter reagisce a Hamilton al GP del Bahrain

Se la qualificazione non esistesse, Lewis Hamilton vincerebbe ogni gara senza esitazioni. Rimane il miglior pilota in termini di ritmo di gara. — ali (@dxbestani) 13 aprile 2025

Non c'è mai stato un pilota come Lewis Hamilton. Non ce ne sarà mai un altro come lui ✌🏼 — sim (@simsgazette) 13 aprile 2025

LEWIS HAMILTON, dalla nona alla quinta: il mio GOAT — аlina🥂 (@mercedarri) 13 aprile 2025

Questa è una lezione magistrale sugli sorpassi firmata Lewis Hamilton https://t.co/MEx1njM8Mb — el (@xndacomets) 13 aprile 2025

Non importa quanti anni passino... vedere Lewis Hamilton superare Max Verstappen mi rallegra sempre — ୨୧ (@dearlews) 13 aprile 2025

Fermate la gara. https://t.co/sXYYec2ywB — out of context Sir Lewis Hamilton (@askolatte) 13 aprile 2025

Il mio GOAT https://t.co/fGRp8BqURu — del (@sir_hamilton44) 13 aprile 2025

Una domenica in cui Lewis Hamilton supera Max Verstappen è sempre una splendida giornata ✨ #BahrainGP — • (@Enthusiast_Q) 13 aprile 2025

Una rimonta eccezionale di Lewis Hamilton, dalla nona alla quinta posizione 💪. Inoltre, è stato nominato Pilota del Giorno 🤩 https://t.co/bNu46FMXAW — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) 13 aprile 2025

