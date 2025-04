La FIA esprime la sua posizione definitiva su George Russell e il DRS in Bahrain.

La FIA ha espresso la sua posizione ufficiale a seguito della sanzione a George Russell per un uso improprio del DRS.

Dopo un Gran Premio di Bahrein davvero spettacolare, il pilota della Mercedes, Russell – che ha concluso al secondo posto dietro Oscar Piastri – dovrà comparire davanti al comitato per giustificare l’attivazione del sistema in un momento in cui era vietato. A Bahrein, con tre zone DRS in campo, Russell ha spiegato di aver premuto accidentalmente il pulsante della radio, disattivando immediatamente il sistema e riprendendo la sua corsa.

Resta da capire se l’episodio sarà interpretato come un semplice errore involontario oppure se comporterà conseguenze più gravi. Con Charles Leclerc a meno di cinque secondi, una penalità di cinque secondi rischierebbe di far scivolare Russell fino al quarto posto, superato da Lando Norris e Leclerc. I dirigenti dovranno valutare se si tratti di un malinteso o di una violazione deliberata, con potenziali ripercussioni sulla classifica e sulle strategie di squadra per le prossime gare.

Russell a Bahrein

Nonostante la polemica, Russell è riuscito a conquistare il secondo posto in gara. Durante la corsa ha evitato il contatto con Piastri, che ha dominato la competizione, e ha saputo tenere a bada il rivale Lando Norris. Si tratta del suo terzo podio in quattro Gran Premi, un segnale positivo per un inizio di stagione estremamente promettente. Attualmente, il pilota britannico gareggia testa a testa con Norris, Piastri e Max Verstappen per il titolo, distando solo tredici punti dal leader.

Russell moet om 19:45 uur naar de stewards toe om uit te leggen waarom hij op illegale wijze DRS gebruikte buiten de DRS-zone tijdens de Grand Prix van Bahrein.#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/087tnCgowL — GPFans NL (@GPFansNL) April 13, 2025

Fortunatamente, la FIA non ha deciso di procedere con alcuna sanzione nei confronti del pilota britannico, permettendogli di continuare la stagione senza ripercussioni immediate.

