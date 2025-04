Lewis Hamilton chiede scusa alla Ferrari

La leggenda della Formula 1 ha offerto le sue scuse alla Scuderia Ferrari dopo una sessione di qualifiche deludente al Gran Premio del Bahrain.

Nonostante le difficoltà di questa stagione, il sette volte campione si è presentato al weekend con rinnovato entusiasmo, sostenuto dai primi aggiornamenti apportati al suo SF‑25. Durante le qualifiche, Hamilton si è classificato in nona posizione, mentre il compagno Charles Leclerc ha brillato conquistando il terzo posto e partirà dalla seconda colonna, a seguito della penalizzazione inflitta a George Russell dalla FIA.

Subito dopo le qualifiche, il pilota ha ammesso in radio: "Scusate, ragazzi, mi dispiace davvero." Queste parole rivelano tutta la frustrazione per non essere riuscito a soddisfare le aspettative, lasciando trasparire una delusione personale che non trova scuse. Ogni sabato si trasforma così in una sfida in cui il peso delle aspettative diventa sempre più evidente.

Hamilton valuta senza giri di parole la prestazione della Ferrari

A seguito della sessione, in un'intervista a Sky F1 il pilota ha commentato senza mezzi termini: "Non avevo scuse, non ho fatto il lavoro. Così va ogni sabato." Queste dichiarazioni preoccupano, specialmente se si considera l'enorme fiducia riposta negli aggiornamenti tecnici della Scuderia per il quarto weekend di gare del 2025. Il richiamo ai critici commenti espressi durante il periodo in Mercedes accentua ulteriormente l’incertezza sul futuro rendimento in Ferrari.

Nel Gran Premio del Qatar 2024, dopo la sessione sprint, Hamilton, piazzatosi in settima, aveva ammesso: "È sempre la stessa storia ogni weekend... Non sono più così veloce." Finora, nella sua stagione d’esordio in rosso, il pilota non è ancora riuscito a finire tra i tre primi in una gara completa, con il miglior risultato registrato in Cina, dove si è classificato quinto. Questo dato ha acuito la delusione, soprattutto dopo la recente vittoria nella corsa sprint poche ore prima.

