Dopo un emozionante venerdì di prove libere, analizziamo orari e canali televisivi per il sabato di gare durante il weekend del Gran Premio del Bahrain 2025.

Il circuito internazionale di Sahkir sarà la prossima tappa della stagione: qui Lewis Hamilton, ora in Ferrari, cercherà di riscattarsi dopo l'amaro episodio in Giappone; Andrea Kimi Antonelli continua a farsi notare come una vera sorpresa, mentre Carlos Sainz punta a ritrovare il rendimento con la Williams.

D'altro canto, Aston Martin e Fernando Alonso cercheranno di superare le difficoltà che fino ad ora hanno ostacolato la loro competitività. Questo weekend potrebbe essere particolarmente significativo per Colapinto: se Jack Doohan continuerà a non rendere al meglio, aumenteranno le sue possibilità di ottenere un posto in griglia.

Ecco tutte le informazioni necessarie per venerdì, con gli orari e i canali TV dedicati a paesi come America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Sabato 12 aprile

FP3:

Italia: 13:30 / DAZN

13:30 / DAZN Argentina: 09:30 / Star+

09:30 / Star+ Colombia: 07:30 / Star+

07:30 / Star+ Messico: 06:30 / Fox Sports

06:30 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 05:30 / ESPN

Qualifiche:

Italia: 18:00 / DAZN

18:00 / DAZN Argentina: 12:00 / Star+

12:00 / Star+ Colombia: 11:00 / Star+

11:00 / Star+ Messico: 10:00 / Fox Sports

10:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 09:00 / ESPN

Cosa è successo nella FP2 del GP del Bahrain?

La McLaren ha dominato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2025, mentre Fernando Alonso ha avuto nuovi problemi con l’Aston Martin. Oscar Piastri ha battuto Lando Norris e ha fatto segnare il miglior giro della sessione con un tempo di 1:30.505 secondi.

Alle loro spalle si sono piazzati George Russell, Charles Leclerc e Kimi Antonelli. Nel resto della top 10, Isack Hadjar ha sorpreso ed è stato il miglior Red Bull della FP1, chiudendo davanti a Max Verstappen. Lewis Hamilton ha chiuso ottavo, seguito da Oliver Bearman e Carlos Sainz.

Fernando Alonso è sprofondato al 15° posto e ha avuto problemi pericolosi allo sterzo della sua Aston Martin. Sui social è diventato virale il momento in cui ha dovuto rimuovere il volante dalla sua monoposto.

Questi sono i risultati completi della seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio del Bahrain del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

FP2, GP di Bahréin 2025

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 George Russell 4 Charles Leclerc 5 Kimi Antonelli 6 Isack Hadjar 7 Max Verstappen 8 Lewis Hamilton 9 Oliver Bearman 10 Carlos Sainz 11 Alexander Albon 12 Liam Lawson 13 Gabriel Bortoleto 14 Jack Doohan 15 Fernando Alonso 16 Esteban Ocon 17 Pierre Gasly 18 Yuki Tsunoda 19 Lance Stroll 20 Nico Hulkenberg

