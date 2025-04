La MINACCIA di Antonelli a Ferrari e McLaren!

Andrea Kimi Antonelli, pilota Mercedes, ha lanciato un avvertimento a McLaren e Ferrari in vista del GP del Bahrain.

Dopo il venerdì di prove libere, il giovane pilota italiano ha dichiarato alla stampa: “Possiamo lottare con Red Bull e Ferrari; raggiungere la McLaren credo sia più difficile, ma vedremo domani. Oggi è stata una giornata complicata”.

“Nella FP1 ho avuto un problema con l’intercooler e non sono riuscito a completare nemmeno un giro, però nella FP2 ho trovato subito un buon ritmo, mi sono sentito bene in macchina ed è stata una sessione abbastanza positiva, nonostante un errore nel primo settore. Ora pensiamo a domani”, ha commentato il rookie.

Correlato: URGENTE: Mercedes e Ferrari sotto inchiesta FIA

Cosa è successo nella FP1 del GP del Bahrain?

Red Bull e Mercedes hanno vissuto un disastro in la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Il team di Max Verstappen ha avuto un inizio di weekend complicato.

Nonostante i suoi problemi, Lewis Hamilton è riuscito a concludere terzo dietro a Lando Norris e Pierre Gasly. Il rookie Ayumu Iwasa si è classificato diciannovesimo nella lista dei tempi, mentre Yuki Tsunoda è finito ancora dietro alla Racing Bull guidata da Liam Lawson.

Tuttavia, questi problemi sono stati messi in ombra da quelli del giovane Kimi Antonelli, pilota Mercedes. Dopo appena dieci minuti, il teenager è rientrato ai box per un problema di potenza e non è più tornato in pista.

Durante la sessione, sei debuttanti hanno preso il posto dei compagni più esperti. Il miglior risultato lo ha ottenuto Luke Browning, che ha chiuso in tredicesima posizione. Questo cambio ha permesso di vedere nuovi volti in pista e ha evidenziato la crescita di giovani talenti.

Questi sono i risultati della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2025.

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Pierre Gasly 3 Lewis Hamilton 4 Alexander Albon 5 Esteban Ocon 6 Nico Hulkenberg 7 Jack Doohan 8 Liam Lawson 9 Yuki Tsunoda 10 Oscar Piastri 11 Gabriel Bortoleto 12 Isack Hadjar 13 Luke Browning 14 Dino Beganovic 15 Lance Stroll 16 Felipe Drugovich 17 Ryo Hirakawa 18 Frederik Vesti 19 Ayumu Iwasa 20 Kimi Antonelli

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato