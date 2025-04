Lewis Hamilton ha ottenuto un buon risultato nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrein.

La scuderia di Max Verstappen ha avuto un inizio complicato per il weekend: il novellino Ayumu Iwasa si è classificato al diciannovesimo posto nella classifica dei tempi, mentre Yuki Tsunoda si è trovato nuovamente in difficoltà, rimanendo indietro rispetto al Racing Bull capitanato da Liam Lawson.

La giornata ha preso una piega ancora più negativa per il giovane pilota Mercedes Kimi Antonelli, che dopo soli dieci minuti in pista è stato costretto a rientrare ai box a causa di un problema di potenza, non avendo più occasione di ripartire in gara.

Durante questa sessione sei rookie hanno sostituito i loro compagni più esperti. Il miglior risultato è stato registrato da Luke Browning, che ha concluso al tredicesimo posto: una situazione che ha permesso di far emergere nuovi volti e promettenti talenti nel panorama della competizione.

Risultati FP1: GP del Bahrain 2025

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Pierre Gasly 3 Lewis Hamilton 4 Alexander Albon 5 Esteban Ocon 6 Nico Hulkenberg 7 Jack Doohan 8 Liam Lawson 9 Yuki Tsunoda 10 Oscar Piastri 11 Gabriel Bortoleto 12 Isack Hadjar 13 Luke Browning 14 Dino Beganovic 15 Lance Stroll 16 Felipe Drugovich 17 Ryo Hirakawa 18 Frederik Vesti 19 Ayum Iwasa 20 Kimi Antonelli

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP del Giappone?

Il Gran Premio del Giappone ha confermato il dominio della McLaren in questa stagione di Formula 1.

Al circuito di Suzuka la pista ha offerto pochissimo spazio per le manovre: sia i veterani che i piloti meno esperti sono stati vittime delle difficoltà nel sorpasso, facendo sì che la maggior parte della griglia iniziale rimanesse inalterata.

Mercedes ha dimostrato grande costanza, riuscendo a sfruttare al meglio le condizioni di gara, mentre la Red Bull ha annunciato una stagione dominata da un solo pilota, poiché Yuki Tsunoda non è riuscito a raccogliere punti nel suo debutto. Una piacevole sorpresa è arrivata dal team Haas, che ha continuato a totalizzare punti, classificandosi addirittura al di sopra di Aston Martin. Ecco come si presenta attualmente il Campionato Costruttori dopo la gara a Suzuka:

1. McLaren – 111 punti

2. Mercedes – 75 punti

3. Red Bull Racing – 61 punti

4. Ferrari – 35 punti

5. Williams – 19 punti

6. Haas – 15 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Kick Sauber – 6 punti

10. Alpine – 0 punti

