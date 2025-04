Russell accenna al piano di Wolff per il futuro della Mercedes

George Russell si mostra tranquillo riguardo alle conversazioni per rinnovare il suo contratto con Mercedes, nonostante le voci su una possibile entrata di Max Verstappen nella scuderia.

Attualmente, sia Russell che il suo giovane compagno Kimi Antonelli non hanno un contratto oltre la stagione 2025, anche se è probabile che la situazione cambi nei prossimi mesi in seguito a un inizio di stagione davvero impressionante per entrambi.

Tuttavia, anche il futuro a lungo termine di Verstappen in Red Bull è messo in discussione. La squadra ha faticato a tenere il passo dei rivali come la McLaren, e alcune voci suggeriscono che il pilota ostruisca la composizione della formazione Mercedes per il 2026. Toto Wolff aveva infatti affermato che Verstappen fosse il suo “obiettivo numero uno” per sostituire Lewis Hamilton nel 2024, ma quella mossa non si è concretizzata, con la scuderia che ha deciso di puntare sulla giovinezza di Antonelli.

Recentemente, Wolff ha smentito i rumors su un possibile trasferimento di Verstappen prima dell’entrata in vigore delle nuove normative per il 2026, assicurando di essere soddisfatto della formazione attuale. Ora, Russell ha confermato questa linea di pensiero: il pilota ha risposto con naturalezza alle domande sul suo futuro in team, lasciando intendere che sono già state avviate conversazioni con Wolff per la proroga del suo contratto.

“Personalmente, non sento alcuna pressione riguardo al mio contratto”, ha dichiarato il pilota ai media prima del Gran Premio del Giappone. “Dopotutto, i contratti fanno parte della Formula 1, ma le decisioni vengono prese in fretta. Credo nelle mie capacità e so che devo dare il massimo. In passato, quando ho iniziato le trattative con Toto, non sono mai durate più di 24 ore; poi, la questione passa nelle mani degli avvocati e l’accordo è siglato. Non ho fretta, né preoccupazioni o pressioni. Mi godo la mia situazione attuale, amo competere e dare il meglio ad ogni gara, e questo è ciò che conta in questo momento.”

Mercedes e la formazione per il 2026

Dopo l'annuncio che Hamilton avrebbe lasciato il team per passare alla Ferrari dopo 12 stagioni, Mercedes sembrava trovata in una situazione difficile, senza un volto di spicco in vista per la prossima stagione.

Tuttavia, con Kimi Antonelli, l’esordiente di soli 18 anni, la scuderia sembra aver trovato la prossima grande stella del motorsport. Il pilota italiano ha ottenuto punti nei primi tre Gran Premi e si posiziona persino davanti a nomi come Hamilton e Charles Leclerc nel campionato piloti.

Nel suo debutto in Formula 1 in Australia, Antonelli è passato dal 15° al 4° posto, per poi chiudere ottavo in Cina e sesto in Giappone, dimostrando un ritmo davvero competitivo accanto all’esperto Russell. Si prevede che Mercedes cercherà di assicurare entrambi i piloti con contratti a lungo termine, in vista di una nuova era nel mondo delle corse.

