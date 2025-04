Hamilton e Ferrari, in posizioni DIVERSE sulla vettura

Ferrari ha concluso lo scorso anno a soli 14 punti dal campione costruttori, McLaren, puntando con fermezza alla lotta per il titolo nella stagione di F1 2025, e le aspettative del team erano ben alte.

Tuttavia, il risultato più notevole finora è stata la vittoria nella gara sprint di Lewis Hamilton, mentre la nuova aggiunta alla Scuderia ha espresso pareri divergenti sulle cause dei problemi riscontrati.

Durante i test invernali a Bahrein le monoposto rosse hanno mostrato ritmi promettenti, alimentando l’entusiasmo intorno a Charles Leclerc e al suo nuovo compagno di squadra, Hamilton. Tuttavia, in vista del Gran Premio d’Australia, la SF-25 ha dovuto essere adeguata in altezza per evitare la squalifica dovuta a un diffusore eccessivamente consumato.

Nell’apertura della stagione la vettura non è riuscita ad avvicinarsi al podio. Hamilton ha provato a rimediare brevemente durante la Sprint a Shanghai, ma la situazione è tornata a complicarsi la domenica. La condizione si è ulteriormente aggravata quando entrambe le monoposto sono state squalificate: nel caso di Hamilton il setup risultava ancora troppo basso. Il quarto posto conquistato da Leclerc in Giappone rappresenta, finora, il miglior risultato della Ferrari in una gara di quest’anno, e sebbene Hamilton sostenga che l’altezza elevata penalizzi la velocità, Frédéric Vasseur non condivide questa visione.

Maggiore altezza

"Questo risultato non rispecchia il vero potenziale della vettura", ha dichiarato Hamilton ai media in Giappone, come riportato da F1 Technical. "C’è ancora margine per migliorare il rendimento e il team lavora instancabilmente dietro le quinte". Ha poi sottolineato: "Con l’attuale configurazione, la vettura corre ad un’altezza superiore a quella desiderata. Non so se anche gli altri si trovino nella stessa situazione, ma è chiaramente più alta di quanto ci aspettassimo dopo il weekend precedente".

Vasseur, capo squadra, ha spiegato a Suzuka: "Ci piacerebbe poter abbassare ulteriormente la vettura per aumentare il carico aerodinamico, ma esiste un limite. Quel limite si raggiunge quando il diffusore sfiora il suolo e la normativa ne stabilisce il massimo consentito". "Durante tutto il weekend abbiamo cercato di individuare quel punto e abbassare la vettura il più possibile, ma arriva un momento in cui diventa troppo bassa", ha osservato. "Questo vale per tutti: sappiamo quanto la performance e l’altezza di guida siano strettamente correlate in questo tipo di monoposto. Non riguarda solo noi, ma l’intero paddock. Lo abbiamo avuto a che fare oggi e anche negli ultimi due anni. Ad Austin, nel 2023, siamo stati squalificati, così come Mercedes, per aver superato quel limite".

