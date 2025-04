Antonelli batte due record di Verstappen al GP del Giappone

Max Verstappen si è consacrato domenica scorsa nel Gran Premio del Giappone, ma la sua vittoria ha fatto da cornice a un altro grande momento: un pilota ha infatti infranto due record che fino a quel momento appartenevano al campione olandese.

Kimi Antonelli ha lasciato il segno sul circuito internazionale di Suzuka, superando traguardi importanti. Nel febbraio 2024, Lewis Hamilton ha scelto di lasciare la Mercedes per approdare alla Ferrari, mentre Toto Wolff ha scommesso sul giovane talento italiano come potenziale erede del sette volte campione del mondo.

Questa decisione, che ha acceso numerosi dibattiti, evidenzia i rischi connessi all’inserimento di un novellino in una squadra d’élite. Antonelli, tuttavia, ha saputo gestire la pressione, ottenendo risultati importanti e accumulando punti preziosi per le “Flechas de Plata”. La sua costanza e determinazione si preannunciano come un segnale forte per il futuro della Formula 1.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Due record strappati a Verstappen

In Australia, Antonelli ha stupito passando dalla sedicesima posizione al quarto, a breve distanza dal compagno George Russell, già salito sul podio. Nel Gran Premio di Cina la sua performance è stata più contenuta: in Sprint si è fermato al settimo posto e in gara ha concluso ottavo, per poi recuperare la sesta posizione grazie alla doppia squalifica della Ferrari. Anche in Giappone Antonelli ha chiuso al sesto, a soli un secondo e mezzo dal britannico Russell.

Durante la giornata a Suzuka, il giovane pilota ha stabilito due nuovi record, precedentemente detenuti da Verstappen. Essendo l’ultimo fra i piloti delle squadre di vertice ad approdare, ha guidato con sicurezza tra i giri 22 e 31, diventando, a soli 18 anni e 225 giorni, il pilota più giovane a comandare una gara di Formula 1. Con questo risultato ha superato il record olandese, che era stato segnato per la prima volta in Spagna nel 2016.

Al giro 50, Antonelli ha registrato un tempo di 1:30.965, stabilendo un nuovo record sul tracciato. Questo risultato lo consacra come il pilota più giovane a realizzare il giro più veloce in Formula 1, battendo il precedente record di Verstappen, fissato in Brasile nel 2016, quando il campione aveva 19 anni e 44 giorni.

An impressive @DHL_Motorsports Fastest Lap for Kimi Antonelli in Japan, who also becomes the youngest driver to set a fastest lap 💨 👉 https://t.co/sOAsD9IxzG#F1 #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/ZauBsEyFoB — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato