Hamilton CONFESSA le sue divergenze con Leclerc

Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio di Giappone al settimo posto, una prestazione deludente che lo ha portato a commentare il divario rispetto al suo compagno di squadra, Charles Leclerc.

Dopo la gara a Suzuka il pilota ha spiegato: "Come ho detto, mi è mancato un po' di ritmo rispetto a Charles, quindi non mi aspettavo risultati migliori". Pur riconoscendo l’importanza della qualificazione, Hamilton ha ammesso che, anche se fosse partito davanti ad altre Mercedes, il ritmo superiore degli avversari avrebbe comunque fatto la differenza. Ha concluso elogiando il lavoro del team e confermando l’impegno comune a cercare le migliorie necessarie.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Serra, nel caso di un eventuale passaggio alla Ferrari, Hamilton opterebbe per un salario base più contenuto, integrabile con considerevoli bonus legati alle prestazioni. Il quotidiano "Il Medio Italiano" riporta che il sette volte campione del mondo potrebbe guadagnare circa 40 milioni di euro a stagione. Il contratto sarebbe previsto per due anni, con l’opzione di proroga per un terzo anno, rendendo possibile un incasso complessivo che, includendo i bonus, potrebbe ammontare a 100 milioni di euro in sole due stagioni.

