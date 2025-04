Il ruolo fondamentale di Bottas nella crescita di Antonelli

Andrea Kimi Antonelli ha rivelato l’importante contributo di Bono e Valtteri Bottas nel suo ingresso in Mercedes.

Il pilota, appena approdato in Formula 1, ha raccontato a F1TV la sua esperienza dopo il Gran Premio del Giappone, sottolineando come il supporto di entrambi sia stato decisivo per affrontare le difficoltà del weekend.

"Bono, con la sua enorme esperienza, è sempre pronto a consigliarmi in ogni situazione, mentre Bottas è una persona eccezionale, sempre disponibile, soprattutto quando le cose non andavano per il verso giusto", ha spiegato Antonelli, evidenziando anche l’aiuto concreto di Daphne.

Perché Kimi Antonelli è chiamato il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, vanta un solido background nel mondo delle corse. Proveniente da una famiglia appassionata, suo padre Marco è stato pilota e fondatore dell’AKM Motorsport, squadra attiva nel Campionato Italiano di F4. La carriera del giovane Antonelli è iniziata a sette anni, quando si è fatto notare nelle competizioni di kart, vincendo la Grande Finale Internazionale di EasyKart solo due anni dopo. In seguito, ha affinato le sue capacità nelle gare WSK, conquistando nel 2018 il titolo della finale della WSK Champions Cup 60 Mini e aggiudicandosi anche la finale internazionale della Copa ROK.

L'anno seguente il talento di Antonelli si è ulteriormente affermato, dominando la WSK Super Master Series e la Euro Series e arrivando quinto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA. Questi risultati hanno attirato l’attenzione di Toto Wolff, direttore della Mercedes, che lo ha accolto nella Mercedes Junior Academy. Nel 2021 il pilota ha fatto il salto ai monoposto, gareggiando nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti: mentre in Italia ha ottenuto diversi podi, negli Emirati ha brillato con due vittorie e un terzo posto in classifica generale.

L’anno successivo, Antonelli è tornato in Formula 4 italiana con una performance dominante, vincendo il titolo grazie a 13 vittorie e qualifiche pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato questo successo anche nel campionato ADAC F4, conquistando il titolo con nove vittorie e dodici podi, affermandosi come uno dei talenti più promettenti. Questi traguardi gli hanno consentito di fare il salto in Formula 1, accanto a nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, che hanno espresso apprezzamenti per il suo talento e il suo rapido sviluppo.

