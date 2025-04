La Ferrari spiega i problemi che la tengono LONTANA dalla McLaren

Un inizio stagione piuttosto deludente ha messo in luce le difficoltà di Ferrari, la quale aveva grandi ambizioni di competere e lottare per entrambi i campionati mondiali.

La squadra, attesa per imporre il proprio ritmo contro i rivali, ha fatto registrare risultati lontani dalle aspettative, rendendo arduo recuperare il terreno perduto. Tuttavia, non è ancora tutto perduto: la vettura SF-25 conserva ancora margini di miglioramento fondamentali per ritornare competitiva al massimo livello.

Vasseur ha analizzato il ritmo di Hamilton, evidenziando le potenzialità ancora inespresse della SF-25. In qualifica, Charles Leclerc si è attestato al quarto posto, mentre Lewis Hamilton ha concluso al settimo, con il pilota monegasco distante quasi 14 secondi dal leader. Dopo la gara, il dirigente Ferrari ha commentato la situazione: “Essere a soli 2-3 decimi sia in qualifica che in gara riflette chiaramente la realtà attuale. C’è sempre margine di miglioramento, e questo vale per tutti; dobbiamo lavorare con questa consapevolezza”. Secondo lui, la dedizione e l\'attenzione nei dettagli saranno la chiave per riconquistare il passo con i migliori.

