Russell presenta DENUNCIA che ha colpito Antonelli e Mercedes

George Russell ha concluso quinto al Gran Premio del Giappone, mentre Andrea Kimi Antonelli ha chiuso al sesto posto.

Il pilota britannico della Mercedes non è riuscito a guadagnare posizioni e, al termine della gara, ha evidenziato quanto sia stato difficile effettuare sorpassi. Inoltre, ha espresso dure critiche riguardo al comportamento sorprendente dei pneumatici, che sembravano quasi non usurarsi, penalizzando ulteriormente le possibilità di recuperare terreno in pista.

Max Verstappen si è imposto al Suzuka International Racing Course partendo dalla pole position. In una gara caratterizzata da una lotta prolungata – che, però, si è conclusa senza sorpassi significativi – il pilota della Red Bull ha saputo tenere a bada i McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

A soli punti di distanza dal podio, Verstappen ha dimostrato la sua superiorità, mentre Charles Leclerc della Ferrari ha combattuto invano contro Russell per il quarto posto. Secondo il britannico, l’eccezionale prestazione dei pneumatici, soprattutto sui circuiti recentemente asfaltati come Shanghai e Suzuka, ha reso ancora più complicato il cammino ai sorpassi.

Pneumatici più morbidi sull'asfalto nuovo

Durante un'intervista a Sky Sports F1, Russell ha dichiarato: "Sì, è stato estremamente difficile", commentando le limitate opportunità di sorpasso durante la giornata domenicale. Ha proseguito affermando che nelle ultime gare si è puntato su strategie a una sola sosta, ritenendole le più efficaci. Secondo lui, Pirelli dovrebbe offrire pneumatici con un composto più morbido quando i circuiti vengono nuovamente asfaltati, perché il composto duro tende a rimanere troppo rigido, ostacolando così ogni tentativo di superamento.

Il pilota ha aggiunto: "Andavamo a velocità elevate e spingevamo al massimo, ma era praticamente impossibile sorpassare. Non credo di aver avuto il ritmo necessario per stare al passo con il top tre; ho registrato tempi pari a quelli di Charles eppure non sono riuscito a superarlo." Questa non è la prima occasione in cui Russell critica aspramente Pirelli, tanto che lo scorso anno ha definito i pneumatici come "magia nera" in Azerbaijan. Concludendo, ha sottolineato che persino i produttori faticherebbero a comprendere il funzionamento dei loro pneumatici, invitando ad un serio confronto per affrontare la questione.

