Hamilton ESPLODE contro i media

La squadra di Lewis Hamilton ha vissuto momenti d’euforia dopo aver vinto la gara sprint in Cina, ma quella gioia è svanita rapidamente con la disqualifica annunciata il giorno della gara clou.

La polemica non si è fatta attendere, e la stampa italiana non ha esitato a definire questa stagione un vero fallimento.

Nonostante le controversie che hanno coinvolto la Scuderia, il sette volte campione del mondo resta saldo. "Qualcuno mi ha suggerito di smettere di confidare nella squadra. Ma che sciocchezza!", ha dichiarato il pilota, criticando la rapidità con cui si giudica il lavoro dei piloti.

"Sapevo che lasciando Mercedes sarei entrato in un nuovo ambiente, con una cultura diversa e colleghi differenti. L’adattamento richiede tempo", ha aggiunto.

Confidenza piena in Ferrari

Hamilton insiste nel dire che le voci che circolano non hanno alcun fondamento. "Non capisco da dove arrivi tanta disinformazione, ma sono estremamente entusiasta del mio futuro in Ferrari. Ho una fiducia assoluta nel progetto su cui stiamo lavorando", ha sottolineato.

Sebbene Ferrari possa sembrare in ritardo all’inizio della stagione, il pilota resta ottimista. "Tutti conosciamo la leggenda di Ferrari e la storia che sostiene questo team. Non vedo l’ora di far parte di questa famiglia e di raggiungere insieme grandi successi", ha aggiunto. Il modo in cui il team ha gestito la situazione, analizzando i dati e imparando dagli errori, ha convinto Hamilton: "Mi sorprende l’impegno costante per migliorare. Per questo, nonostante quanto accaduto, non ho provato eccessiva frustrazione. Le cose vanno così."

