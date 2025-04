Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP del Giappone

Il Gran Premio del Giappone ha regalato una gara spettacolare, in cui la McLaren ha dominato con una performance impeccabile.

In un momento cruciale, Piastri e Norris si sono auto-sabotati, lasciando campo libero al fenomenale Max Verstappen, che ha messo in luce la sua supremazia. Lando Norris, consolidando la sua leadership nel Campionato Piloti di F1 2025, ha ottenuto un solido secondo posto a Shanghai, accumulando preziosi punti e rafforzando la sua posizione in cima alla classifica.

La giornata giapponese non è stata altrettanto positiva per i piloti spagnoli, che hanno affrontato grossi ostacoli sul circuito. Fernando Alonso, nonostante abbia portato a termine la sua prima corsa, è rimasto fuori dai punti, mentre Carlos Sainz ha faticato a tenere il passo, venendo nettamente superato da un Alexander Albon in forma smagliante. Questi sviluppi mettono ulteriormente in luce l’intensa concorrenza e l’imprevedibilità che caratterizzano la stagione.

In un episodio che ha diviso le opinioni, la terza prova di Lewis Hamilton con la Ferrari si è conclusa con risultati contrastanti: il pilota ha trionfato nello sprint ma è stato squalificato dal Gran Premio di Cina, lasciando un retrogusto amaro e accendendo i dibattiti. L’episodio sottolinea le tensioni e le sfide di una stagione di F1 tanto imprevedibile quanto combattuta, offrendo spunti interessanti per le prossime gare.

Com'è in corso il Campionato Piloti F1 2025?

1. Lando Norris 62 punti

2. Max Verstappen 61 punti

3. Óscar Piastri 49 punti

4. George Russell 45 punti

5. Andrea Kimi Antonelli 30 punti

6. Charles Leclerc 20 punti

7. Alexander Albon 18 punti

8. Lewis Hamilton 15 punti

9. Esteban Ocon 10 punti

10. Lance Stroll 10 punti

11. Nico Hülkenberg 6 punti

12. Oliver Bearman 5 punti

13. Isack Hadjar 4 punti

14. Yuki Tsunoda 3 punti

15. Carlos Sainz 1 punto

16. Pierre Gasly 0 punti

17. Fernando Alonso 0 punti

18. Liam Lawson 0 punti

19. Jack Doohan 0 punti

20. Gabriel Bortoleto 0 punti

