Hamilton fa un ritorno stimolante alle corse

Nicolas Hamilton ha annunciato il suo ritorno sulle piste dopo quasi due anni di pausa.

A 33 anni, il pilota e fratellastro del sette volte campione di Formula 1, Lewis Hamilton, dimostra un talento innato per la velocità e una determinazione incrollabile. Nonostante conviva con una forma di paralisi cerebrale, Hamilton ha scritto la storia nel 2015 diventando il primo pilota disabile a partecipare al British Touring Car Championship. Nel 2023 ha conquistato un impressionante sesto posto a Donington Park, il suo miglior risultato fino ad oggi, e dopo 20 mesi di assenza torna in pista per la stagione 2025 del BTCC con rinnovata energia.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Nicolas Hamilton condivide un messaggio ispiratore nel suo ritorno

Quest’anno il pilota farà parte del trio di Un-Limited Motorsport nella sfida BTTC, insieme a Dexter Patterson e Max Hall. I tre gareggeranno al volante di una Cupra Leon alimentata da un motore TOCA/M-Sport, dimostrando come passione e lavoro di squadra siano fondamentali nell’universo dell’automobilismo.

In un commovente post su Instagram, Hamilton ha dichiarato: "RITORNO AL BTCC PER IL 2025. Dopo il mio storico P6 nel 2023, ho attraversato un periodo molto difficile in cui l’idea di tornare a gareggiare sembrava irraggiungibile. Tuttavia, grazie a un’opportunità inaspettata offerta da @ulmofficial nel dicembre 2024, mi sono rialzato e ho lavorato intensamente in terapia per ritrovare il mio equilibrio mentale, mentre lottavo per ottenere lo sponsor necessario per tornare in pista. Dopo 20 mesi di assenza, sono orgoglioso di dire: sono tornato! Il 2025 apre un nuovo capitolo, ma la mia missione rimane la stessa: dare visibilità alle persone con disabilità nel mondo dell’automobilismo. Non si tratta di nascondere le nostre difficoltà, bensì di accoglierle con orgoglio e sfidare i nostri limiti. Quest’anno ho voluto fare qualcosa di diverso, collaborando con i meravigliosi bambini di @wearebeams per trasmettere un messaggio forte: nell’automobilismo c’è spazio per tutti, a prescindere dal ruolo che occupiamo. Insieme, ispiriamo la prossima generazione. Grazie a tutti i miei sponsor e collaboratori che hanno creduto in me, nel mio talento e nella mio missione."

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato