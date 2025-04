Antonelli sottolinea il suo errore al GP del Giappone

Andrea Kimi Antonelli si è affermato come il miglior rookie della stagione, anche se alcuni aspetti del suo volante rimangono ancora da perfezionare.

Il pilota neofita in Formula 1 ha raccontato ampiamente a F1TV la sua esperienza durante il weekend del Gran Premio del Giappone, delineando le difficoltà e i progressi ottenuti.

“È stata una sfida al limite: in una curva ho persino superato il confine. Continuo a sfruttare troppo la pista, ma nel complesso mi sono divertito. All’inizio ho incontrato qualche difficoltà con la gestione del mezzo; tuttavia, una volta passato ad aria aperta, il ritmo è migliorato notevolmente, permettendomi di tenere il controllo e dare il massimo con il setup duro”, ha spiegato. Nel complesso, nonostante un inizio complicato nelle prove libere, la qualificazione e la gara hanno rappresentato dei passi avanti importanti, rinnovando in lui la voglia di affrontare la prossima sfida.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia con una lunga tradizione motoristica: suo padre Marco è stato pilota e proprietario dell'AKM Motorsport, team attivo nel Campionato Italiano di F4. La carriera di Antonelli inizia precocemente, a soli sette anni sui kart, dimostrando sin da subito un talento fuori dal comune e vincendo la Gran Final Internazionale EasyKart due anni dopo. Successivamente, il giovane ha affinato le sue capacità nella serie WSK e, nel 2018, ha trionfato nella finale della WSK Champions Cup 60 Mini, aggiudicandosi anche la finale internazionale della Copa ROK.

Nel 2019 Antonelli ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto nella sua prima apparizione al Campionato Mondiale FIA. Questi successi gli hanno fatto attirare l’attenzione di Toto Wolff, il capo della scuderia Mercedes, che lo ha accolto nella Mercedes Junior Academy. Nel 2021 il pilota ha compiuto il salto verso i monoposto, competendo sia nel Campionato Italiano di F4 che in quello degli Emirati Arabi Uniti. Mentre in Italia ha collezionato diversi podi, negli Emirati Arabi ha brillato con due vittorie e un terzo posto in classifica.

L'anno seguente Antonelli è tornato nella F4 italiana con una performance dominante, vincendo il titolo grazie a 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha poi replicato il successo nella serie ADAC F4, conquistando il titolo con nove vittorie e 12 podi. Questi traguardi straordinari gli hanno aperto le porte della griglia di Formula 1, accanto a nomi di spicco come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. In particolare, il sostegno di Lewis Hamilton e l'apprezzamento del bicampione del mondo spagnolo confermano il grande potenziale di Antonelli nel panorama internazionale.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato