Antonelli scrive la STORIA della F1!

Andrea Kimi Antonelli ha offerto una prestazione spettacolare con la scuderia Mercedes, entrando nella storia della Formula 1 infrangendo il record detenuto da Max Verstappen.

Arrivato in Mercedes con l’etichetta del “nuovo Max Verstappen”, il giovane pilota non ha deluso le aspettative e ha confermato la scelta azzeccata di Toto Wolff. Al circuito internazionale di Suzuka ha segnato una pagina storica, diventando il pilota più giovane a guidare un Gran Premio e superando così le gesta del campione olandese. Pur non traducendosi in una vittoria, concludendo al sesto posto, il suo futuro si prospetta estremamente promettente.

Perché Kimi Antonelli è definito il 'Nuovo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia profondamente legata al mondo delle corse: suo padre, Marco, fu pilota e fondò AKM Motorsport, una scuderia che gareggia nel Campionato italiano di F4. La sua carriera iniziò a soli sette anni sui kart, dove in brevissimo tempo emerse un talento straordinario, tanto da vincere la Gran Final Internazionale EasyKart appena due anni dopo. Successivamente, Antonelli affinò ulteriormente le sue abilità nella serie WSK, conquistando nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e trionfando anche nella finale internazionale della Copa ROK.

L’anno seguente, il giovane dominò la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto nel suo debutto al Campionato Mondiale FIA. Questi successi gli valsero l’attenzione di Toto Wolff, che lo accolse nella Mercedes Junior Academy. Nel 2021, Antonelli fece il salto in monoposto, partecipando ai campionati di F4 sia in Italia che negli Emirati Arabi; in quest’ultima competizione si distinse in maniera particolare, conquistando due vittorie e terminando al terzo posto in classifica.

Nel corso dell’anno successivo, Antonelli tornò a brillare nella F4 italiana, dominando il campionato e vincendolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Replicò poi il successo nella serie ADAC F4, aggiudicandosi il titolo grazie a nove vittorie e 12 podi. Tutti questi trionfi lo hanno proiettato sulla griglia della Formula 1, affiancando nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, che hanno espresso commenti positivi sul suo straordinario potenziale.

