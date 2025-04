La Mercedes ha ufficializzato che Toto Wolff non sarà presente al Gran Premio del Giappone 2025, dopo aver deciso di saltare volontariamente l'appuntamento di Suzuka.

Secondo quanto riportato da GPFans, Wolff seguirà il weekend lavorando da remoto, giustificando la sua assenza con le esigenze di un calendario sempre più lungo e impegnativo. Si tratta di una decisione pianificata, e il team principal tornerà regolarmente in pista per il prossimo Gran Premio del Bahrain.

A sostituirlo nel paddock sarà il direttore della comunicazione, Bradley Lord, che assumerà temporaneamente le sue responsabilità operative. Non è la prima volta che Wolff salta un GP: con l’ampliamento del calendario in Formula 1, è ormai abitudine che il team principal si prenda qualche pausa nel corso della stagione.

Wolff aveva già saltato il Gran Premio del Brasile 2024, proprio a causa dell’intensità del calendario da 24 gare. Lo stesso era accaduto nel 2022, quando non era presente alla prima vittoria in F1 di George Russell.

Nel 2023, inoltre, Wolff era stato costretto a saltare sia il GP del Giappone che quello del Qatar per via di un infortunio al ginocchio. Inizialmente, aveva programmato di non recarsi nemmeno a Suzuka per l’edizione 2024, ma cambiò idea all’ultimo momento e si presentò regolarmente al box Mercedes.

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP di Australia 2025?

Il Gran Premio d’Australia ha regalato una delle gare più caotiche degli ultimi anni, mettendo fine al dominio di Max Verstappen come leader del Campionato Piloti.

Lando Norris è il nuovo leader del Campionato Piloti di F1 in questo inizio di stagione 2025, dopo una gara difficilissima sul tracciato di Albert Park.

I piloti spagnoli hanno vissuto un incubo a Melbourne, poiché entrambi sono stati costretti al ritiro. Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno avuto incidenti che li hanno messi fuori gioco.

Anche i rookie hanno pagato caro il debutto sotto la pioggia, con i ritiri di Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Tuttavia, tra i debuttanti uno ha brillato su tutti: Andrea Kimi Antonelli, il pilota già soprannominato il “Nuovo Max Verstappen”, ha risposto alle aspettative chiudendo con uno straordinario quarto posto.

L’esordio di Lewis Hamilton con la Ferrari è stato complicato: per i due piloti del Cavallino Rampante il weekend si è concluso con risultati deludenti e entrambi hanno terminato nelle retrovie.

