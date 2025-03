Mercedes svela il segreto sulla sostituzione di Hamilton con Antonelli

La Mercedes ha rivelato un dettaglio interessante sulla decisione di sostituire Lewis Hamilton con Andrea Kimi Antonelli.

Toto Wolff, team principal del team di Brackley, ha raccontato a Motorsport il processo che ha portato alla scelta del giovane talento italiano per prendere il posto del sette volte campione del mondo: “Con tutto il rispetto per i 12 anni vissuti insieme, per l’amicizia e i successi condivisi con Lewis, appena mi ha comunicato le sue intenzioni, ho pensato subito a chi sarebbe stato il prossimo a salire sulla macchina.

“Ci sono due scuole di pensiero in questi casi: puoi rischiare, puntando su un giovane che credi sia all’altezza, oppure puoi fare una scelta più conservativa, andare sul mercato e prendere il miglior pilota disponibile.

“Mandare Kimi in un altro team per fargli esperienza, come la Williams, avrebbe significato cederlo per almeno due stagioni—e non volevo impegnarmi per così tanto tempo.

“Inoltre, anche se avessimo trovato una squadra disposta ad accogliere Kimi per una sola stagione, che motivazione avrebbe avuto un altro pilota per venire in Mercedes solo per un anno? Questi sono stati i pensieri che mi sono passati per la testa nei minuti successivi a quando Lewis è uscito dal mio ufficio”, ha raccontato Wolff.

Correlato: Il vero piano della Mercedes con Kimi Antonelli

Come sta andando il Mondiale Piloti F1 2025 dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha visto un dominio totale da parte della McLaren, con Piastri e Norris semplicemente troppo forti per il resto della griglia. Lando Norris resta al comando del Mondiale Piloti in questo inizio di stagione 2025, grazie al secondo posto conquistato a Shanghai.

Per i piloti spagnoli è stata una giornata da dimenticare: Alonso ancora una volta non ha visto la bandiera a scacchi e Carlos Sainz ha ottenuto il suo primo punto con la Williams solo grazie alle squalifiche di altri piloti.

I rookie continuano a pagare lo scotto dell’esordio, in particolare Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Fa eccezione Andrea Kimi Antonelli, che continua a brillare e occupa il quinto posto in classifica piloti.

La seconda gara di Lewis Hamilton con la Ferrari ha lasciato sensazioni contrastanti: ha vinto la Sprint, ma è stato poi squalificato dal Gran Premio della Cina.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato