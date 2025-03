Ferrari, PREOCCUPATA per Lewis Hamilton e il suo ritmo

La Ferrari ha riconosciuto che uno dei motivi di preoccupazione principali in questo momento riguarda proprio il passo gara di Lewis Hamilton.

Fred Vasseur, team principal del Cavallino, ha parlato della situazione in dichiarazioni riportate da FormulaPassion: “Credo ci siano diversi aspetti positivi da portare a casa da questo weekend, come la vittoria e la pole di Lewis, o il passo mostrato oggi da Charles.

“Ma ci sono anche punti negativi. È molto più difficile capire il ritmo gara di Hamilton oggi, così come quello in qualifica sabato. Siamo ancora al limite per cercare di sfruttare al massimo il potenziale della macchina e del team.

“Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Faccio ancora fatica a farmi un’idea chiara della situazione. Se avessimo tratto conclusioni dopo le FP2 a Melbourne, saremmo stati messi bene. Lo stesso dopo la Sprint di sabato qui.

“Due ore dopo, eravamo in difficoltà. Credo sia ancora troppo presto. Ho la sensazione che non abbiamo ancora tirato fuori il massimo dalle nostre monoposto”, ha concluso.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

