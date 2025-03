Lewis Hamilton lancia una risposta SELVAGGIA ai suoi critici!

Lewis Hamilton ha risposto con decisione ai suoi critici dopo aver conquistato una splendida vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di Cina.

Il sette volte campione del mondo ha ottenuto, al suo secondo weekend in rosso dopo il clamoroso passaggio in Ferrari a inizio 2025, la sua prima vittoria con la Scuderia.

Intervistato dopo la gara, Hamilton non ha esitato a mandare un messaggio chiaro a chi lo aveva messo in discussione: "Mi sono svegliato sentendomi alla grande oggi. La prima gara è stata complicata. Credo che molti abbiano sottovalutato quanto sia difficile integrarsi in un nuovo team, abituarsi e costruire una buona comunicazione.

Ho sentito tante persone criticare senza sosta, senza capire davvero, forse perché non hanno mai vissuto qualcosa di simile. È stato fantastico arrivare qui e sentirmi più a mio agio con la macchina, al contrario di quanto accaduto a Melbourne, dove non mi ero trovato bene.

"Dal primo giro di questo weekend si è sentita la differenza. Gli ingegneri e i meccanici hanno fatto un lavoro eccezionale nel mettere a punto tutto, e questo si è visto anche in pista, nonostante la gestione gomme fosse davvero complicata per tutti," ha commentato.

Correlato: Lewis Hamilton conquista la prima vittoria con la Ferrari; Lando Norris fallisce nello Sprint cinese

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato