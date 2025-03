Orari e canali TV del Gran Premio di Cina 2025

Andiamo a scoprire gli orari ufficiali per il Gran Premio della Cina 2025 di Formula 1.

Dopo l’azione del venerdì e del sabato, domenica si torna in pista al Shanghai International Circuit per la gara principale. È la seconda tappa del Mondiale e potrebbe già iniziare a dare qualche segnale importante.

Qui sotto trovi tutto quello che ti serve sapere per seguire il GP della Cina in TV, con orari e canali nei principali Paesi dell’America Latina, Spagna e Stati Uniti.

GP de Cina

Italia: 08:00 / DAZN

08:00 / DAZN Argentina: 03:00 / Star +

03:00 / Star + Colombia: 02:00 / Star +

02:00 / Star + Messico: 01:00 / Fox Sports

01:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 00:00 / ESPN

Cosa è successo nelle qualifiche del GP di Cina?

Oscar Piastri ha conquistato la prima pole position della sua carriera durante le qualifiche del Gran Premio di Cina 2025 di Formula 1. Il pilota australiano ha messo a segno il giro più veloce, con un tempo di 1:30.641.

Lando Norris, invece, ha commesso ancora una volta troppi errori e non è riuscito ad avvicinarsi al compagno di squadra. George Russell si è addirittura inserito tra i due piloti McLaren, strappando a Norris un posto in prima fila.

Max Verstappen ha chiuso quarto, mentre Lewis Hamilton scatterà accanto a lui dalla terza fila. Dietro, seguono Charles Leclerc, Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda e Alexander Albon.

In Q2, la sorpresa è arrivata con Carlos Sainz, il più lento della seconda manche. Insieme al pilota Williams sono stati eliminati anche Fernando Alonso, Lance Stroll, Nico Hülkenberg ed Esteban Ocon.

In Q1, a Shanghai, abbiamo assistito di nuovo a un clamoroso fallimento per Liam Lawson, che sta vivendo il peggior inizio di sempre per un pilota Red Bull Racing.

Il neozelandese ha chiuso all’ultimo posto in classifica e partirà dal fondo della griglia. Eliminati con lui anche Gabriel Bortoleto, Jack Doohan, Oliver Bearman e Pierre Gasly.

Ecco il risultato completo delle qualifiche in vista del Gran Premio di Cina del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

Qualifiche GP Cina 2025

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 George Russell 3 Lando Norris 4 Max Verstappen 5 Lewis Hamilton 6 Charles Leclerc 7 Isack Hadjar 8 Kimi Antonelli 9 Yuki Tsunoda 10 Alexander Albon 11 Esteban Ocon 12 Nico Hulkenberg 13 Fernando Alonso 14 Lance Stroll 15 Carlos Sainz 16 Pierre Gasly 17 Oliver Bearman 18 Jack Doohan 19 Gabriel Bortoleto 20 Liam Lawson

