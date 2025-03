Andiamo a vedere la griglia di partenza del GP di Cina 2025 di Formula 1.

Le qualifiche per il Gran Premio di Cina si sono concluse e la griglia è ormai definita. Oscar Piastri ha conquistato la pole position con un giro in 1:30.641. George Russell è riuscito a piazzarsi tra le due McLaren con il secondo miglior tempo. Lando Norris ha chiuso terzo, davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Nel tentativo finale, né Verstappen né Hamilton sono riusciti a migliorarsi, mentre Piastri ha abbassato ulteriormente il proprio crono a 1:30.641 per assicurarsi la pole. Russell, staccato di appena otto millesimi, si è preso la seconda posizione, con Norris a completare la top 3, seguito da Verstappen, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Antonelli, Tsunoda e Albon.

Griglia di partenza del GP di Cina 2025

Ecco la griglia ufficiale per il Gran Premio di Cina del Campionato del Mondo 2025 di Formula 1.

Cosa è successo nella Sprint Race del GP di Cina?

Lewis Hamilton ha conquistato la sua prima vittoria con la Ferrari trionfando nella Sprint Race del Gran Premio di Cina 2025 di Formula 1. Il sette volte campione del mondo è riuscito a resistere alla pressione iniziale di Max Verstappen e ha gestito in modo perfetto le gomme per mantenere la leadership fino alla bandiera a scacchi.

Giornata da dimenticare invece per Lando Norris, che ha avuto parecchi problemi e ha chiuso solo in ottava posizione nella gara sprint. Verstappen sembrava saldo in P2, ma nel finale è stato superato da Oscar Piastri, che si è preso un meritato secondo posto.

Carlos Sainz è stato protagonista di un nuovo episodio sfortunato con la sua Williams e è stato costretto a rientrare ai box durante la gara, scivolando in fondo al gruppo e chiudendo tra gli ultimi nella Sprint.

Fernando Alonso ha guadagnato una posizione ed è entrato nella Top 10, ma senza riuscire a conquistare punti. A differenza sua, sono andati a segno George Russell, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli e lo stesso Norris.

Questo è il risultato completo della Sprint Race in vista del Gran Premio di Cina del Campionato del Mondo 2025 di Formula 1.

Posizione Pilota 1 Lewis Hamilton 2 Oscar Piastri 3 Max Verstappen 4 George Russell 5 Charles Leclerc 6 Yuki Tsunoda 7 Kimi Antonelli 8 Lando Norris 9 Lance Stroll 10 Fernando Alonso 11 Alexander Albon 12 Pierre Gasly 13 Isack Hadjar 14 Liam Lawson 15 Oliver Bearman 16 Esteban Ocon 17 Carlos Sainz 18 Gabriel Bortoleto 19 Nico Hulkenberg 20 Jack Doohan

