Eddie Jordan, storico volto della Formula 1, è morto all’età di 76 anni. Negli ultimi mesi, l’ex proprietario di un team ha combattuto contro una forma molto aggressiva di cancro alla vescica e alla prostata.

Jordan era una figura carismatica e sempre ben accolta nel paddock, motivo per cui la sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nel mondo del motorsport. L’irlandese ha lasciato il segno sia come pilota che come imprenditore e team principal.

Nel 1991 ha fondato la sua scuderia, la Jordan Grand Prix, diventata un punto di riferimento in F1 fino al 2005 grazie al suo spirito innovativo, alla scoperta di talenti come Michael Schumacher e a vittorie indimenticabili. Dopo il ritiro, si è affermato come commentatore e opinionista, diventando un volto popolarissimo in TV.

Alla fine degli anni ’90, la Jordan si era imposta tra i team più competitivi della griglia e nel 1998 ha vissuto il suo momento di gloria: Damon Hill ha conquistato la prima vittoria della squadra nel Gran Premio del Belgio.

Purtroppo, difficoltà economiche sempre più pressanti hanno costretto Jordan a cedere il team nel 2005 all’imprenditore canado-russo Alex Shnaider, che lo ha ribattezzato MF1 Toyota per la stagione 2006. Dopo diversi passaggi di proprietà, nel 2008 la squadra è diventata Force India, rimanendo in Formula 1 fino alla sua liquidazione nel 2018.

Gli asset del team sono stati successivamente acquisiti dal nuovo Racing Point F1 Team, che oggi corre sotto il nome di Aston Martin, mantenendo la storica base di Silverstone che un tempo era casa della Jordan.

Correlato: Eddie Jordan, ex capo squadra di F1, muore a 76 anni

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP di Australia 2025?

Il Gran Premio d’Australia ha regalato una delle gare più caotiche degli ultimi anni, mettendo fine al dominio di Max Verstappen come leader del Campionato Piloti.

Lando Norris è il nuovo leader del Campionato Piloti di F1 in questo inizio di stagione 2025, dopo una gara difficilissima sul tracciato di Albert Park.

I piloti spagnoli hanno vissuto un incubo a Melbourne, poiché entrambi sono stati costretti al ritiro. Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno avuto incidenti che li hanno messi fuori gioco.

Anche i rookie hanno pagato caro il debutto sotto la pioggia, con i ritiri di Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Tuttavia, tra i debuttanti uno ha brillato su tutti: Andrea Kimi Antonelli, il pilota già soprannominato il “Nuovo Max Verstappen”, ha risposto alle aspettative chiudendo con uno straordinario quarto posto.

L’esordio di Lewis Hamilton con la Ferrari è stato complicato: per i due piloti del Cavallino Rampante il weekend si è concluso con risultati deludenti e entrambi hanno terminato nelle retrovie.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato