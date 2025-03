La Ferrari accetta il peggio con Hamilton dopo l'Australia

La Ferrari ha dovuto fare i conti con la dura realtà dopo il deludente debutto di Lewis Hamilton nel Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1.

Il team principal Fred Vasseur ha ammesso ai media che sarà fondamentale ottimizzare la comunicazione tra il muretto box e il sette volte campione del mondo: "Era la prima gara in cui dovevamo coordinare la comunicazione tra il box e la macchina, e ci siamo resi conto che possiamo fare meglio e conoscerci di più.

"Non è una sorpresa, ma questo weekend non è andato bene per noi. Ora ci concentriamo sulla prossima gara e abbiamo imparato molto da quello che è successo. La prossima settimana saremo molto più preparati”, ha concluso il team principal.

La gara sul circuito Albert Park è stata un’esperienza da dimenticare per Hamilton. Il pilota britannico, partito dall’ottava posizione, è rimasto bloccato dietro la Williams di Alexander Albon per gran parte della corsa e ha perso terreno a causa di un pit stop mal sincronizzato, quando è passato dalle slick alle intermedie.

A peggiorare la situazione è stata la confusione nelle comunicazioni: non era chiaro se e quando dovesse attivare la modalità K1 (nota come “overtake button”) né quando cambiare marcia mentre utilizzava il DRS. Tutto ciò ha portato a scambi piuttosto accesi con il suo ingegnere di pista, generando un’ondata di commenti e discussioni sui social.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

