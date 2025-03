Griglia di partenza del GP d’Australia, con penalità incluse!

La prima sessione di qualifiche della stagione si è conclusa nel migliore dei modi per Lando Norris. Il pilota della McLaren è stato il più veloce del sabato, fermando il cronometro a 1:15.096, e scatterà dalla pole position nel Gran Premio d’Australia.

Norris condividerà la prima fila con il suo compagno di squadra Oscar Piastri, che ha mancato la pole per meno di un decimo. Il campione in carica, Max Verstappen, partirà dalla terza posizione, seguito a ruota da George Russell.

La grande rivelazione della giornata è stata Yuki Tsunoda, che ha conquistato un sorprendente quinto posto con la Racing Bull, grazie a un tempo di 1:15.670. Subito dietro di lui, Alexander Albon ha dimostrato che anche Williams può dire la sua.

Il miglior pilota Ferrari è stato Charles Leclerc, che partirà settimo, davanti al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, che si è dovuto accontentare dell’ottava posizione. Pierre Gasly e Carlos Sainz completano la quinta fila, rispettivamente in nona e decima posizione.

Isack Hadjar è stato il miglior rookie della sessione e partirà dall’undicesima posizione, battendo il veterano Fernando Alonso. Lance Stroll ha chiuso a soli tre millesimi dal compagno di squadra e scatterà tredicesimo, mentre Jack Doohan ha ottenuto la quattordicesima posizione.

Il campione in carica di Formula 2, Gabriel Bortoleto, ha chiuso quindicesimo, mentre Kimi Antonelli, autore di una qualifica complicata, si dovrà accontentare del sedicesimo posto.

Nico Hülkenberg partirà diciassettesimo, seguito da Liam Lawson, diciottesimo. A chiudere la griglia di partenza saranno Esteban Ocon e Oliver Bearman, che scatteranno dalla ultima fila con le Haas.

Griglia di partenza del GP d’Australia 2025

Ecco come si schiereranno i piloti sul circuito di Melbourne per il primo round del Campionato di Formula 1 2025.

GP Australia 2025 - Griglia di Partenza

Griglia di partenza GP Australia 2025

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Max Verstappen 4 George Russell 5 Yuki Tsunoda 6 Alexander Albon 7 Charles Leclerc 8 Lewis Hamilton 9 Pierre Gasly 10 Carlos Sainz 11 Isack Hadjar 12 Fernando Alonso 13 Lance Stroll 14 Jack Doohan 15 Gabriel Bortoleto 16 Kimi Antonelli 17 Nico Hulkenberg 18 Liam Lawson 19 Esteban Ocon 20 Oliver Bearman

php-template Copiar Editar

Correlato: Hamilton ACCUSA la Ferrari per il suo risultato in qualifica al GP d’Australia!

Cosa è successo nelle qualifiche del GP d’Australia 2025?

I piloti della McLaren hanno impedito a Max Verstappen di compiere un’impresa nella sessione di qualifiche del Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1. Lando Norris ha conquistato la pole position con un tempo di 1:15.096, battendo di appena 0.084 secondi il suo compagno di squadra Oscar Piastri.

Entrambi si sono piazzati davanti a Max Verstappen e George Russell. Grande sorpresa in top 10 per Yuki Tsunoda e Alexander Albon, che hanno preceduto piloti del calibro di Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Pierre Gasly e Carlos Sainz.

In Q2, non ci sono stati grandi colpi di scena, ma le posizioni si sono decise solo negli ultimi minuti. Isack Hadjar, Fernando Alonso, Lance Stroll, Jack Doohan e Gabriel Bortoleto sono stati eliminati.

In Q1, invece, sono usciti Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Esteban Ocon e Oliver Bearman, con quest’ultimo che ha avuto problemi con la sua vettura e non è riuscito a segnare un tempo, concludendo così un weekend da dimenticare per Haas.

Senza penalità applicate, questa è la griglia di partenza ufficiale per il Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato