Mercedes rompe il silenzio sull'errore di Antonelli in qualifica

Mercedes ha finalmente commentato l'errore di Andrea Kimi Antonelli che ha compromesso la sua qualifica per il Gran Premio d'Australia.

Toto Wolff, team principal della scuderia, ha parlato con la stampa riguardo all'episodio che ha condizionato il pilota italiano nella sessione di qualifica a Melbourne: "Kimi è stato molto sfortunato, ha subito danni al fondo della vettura dopo aver toccato il cordolo in uscita dalla curva sei."

"Non è nemmeno uscito di pista, ma ha subito un forte impatto sui bassi della macchina, il che ha influito pesantemente sulle prestazioni. Ha dato il massimo per entrare in Q2, ma purtroppo non è bastato.

"Detto questo, sarà un’esperienza di apprendimento molto preziosa per lui e ora lo aspetta una gara entusiasmante per recuperare posizioni domani. Oggi siamo stati in lotta e questo è incoraggiante. Abbiamo mostrato miglioramenti di velocità nella FP3 dopo alcuni cambiamenti fatti ieri sera."

"Anche se per alcuni momenti della qualifica sembrava che fossimo in corsa per la pole, le McLaren sono state davvero impressionanti; credo sia giusto dire che avevano un paio di decimi di vantaggio sulla tornata ideale."

"In generale, è un buon inizio di stagione con la W16. La battaglia in testa è molto serrata e vedremo cosa riusciremo a fare domani", ha concluso Wolff.

Correlato: Svelato l'incidente che ha RALLENTATO Antonelli in Australia!

Cosa è successo nelle qualifiche del GP d’Australia 2025?

I piloti della McLaren hanno impedito a Max Verstappen di compiere un’impresa nella sessione di qualifiche del Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1. Lando Norris ha conquistato la pole position con un tempo di 1:15.096, battendo di appena 0.084 secondi il suo compagno di squadra Oscar Piastri.

Entrambi si sono piazzati davanti a Max Verstappen e George Russell. Grande sorpresa in top 10 per Yuki Tsunoda e Alexander Albon, che hanno preceduto piloti del calibro di Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Pierre Gasly e Carlos Sainz.

In Q2, non ci sono stati grandi colpi di scena, ma le posizioni si sono decise solo negli ultimi minuti. Isack Hadjar, Fernando Alonso, Lance Stroll, Jack Doohan e Gabriel Bortoleto sono stati eliminati.

In Q1, invece, sono usciti Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Esteban Ocon e Oliver Bearman, con quest’ultimo che ha avuto problemi con la sua vettura e non è riuscito a segnare un tempo, concludendo così un weekend da dimenticare per Haas.

Senza penalità applicate, questa è la griglia di partenza ufficiale per il Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1.

GP Australia 2025 - Griglia di Partenza

Griglia di partenza GP Australia 2025

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Max Verstappen 4 George Russell 5 Yuki Tsunoda 6 Alexander Albon 7 Charles Leclerc 8 Lewis Hamilton 9 Pierre Gasly 10 Carlos Sainz 11 Isack Hadjar 12 Fernando Alonso 13 Lance Stroll 14 Jack Doohan 15 Gabriel Bortoleto 16 Kimi Antonelli 17 Nico Hulkenberg 18 Liam Lawson 19 Esteban Ocon 20 Oliver Bearman

php-template Copiar Editar

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Correlato