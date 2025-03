Svelate le RICHIESTE della Ferrari per Lewis Hamilton

È emersa l'esigenza di Ferrari nei confronti di Lewis Hamilton in vista dell'inizio del campionato di Formula 1 2025.

Il sette volte campione del mondo non ha brillato in qualifica per il Gran Premio d’Australia, suscitando alcune perplessità. Parlando del rendimento del britannico, Fred Vasseur ha spiegato le aspettative nei suoi confronti.

Ecco cosa ha dichiarato il team principal a Formulapassion: "L'obiettivo non è essere subito al limite sin dalla prima sessione, ma conoscere tutti i membri del team e scoprire i meccanismi interni.

"È solo un processo di apprendimento: abbiamo fatto uno o due giorni di test, ma nulla di paragonabile a un weekend di gara. Non sono affatto preoccupato e non possiamo trarre conclusioni dopo una sola sessione.

"Non ho dubbi sul fatto che riuscirà a trovare la velocità rapidamente. L'anno scorso Carlos Sainz è arrivato ottavo o nono nelle prove libere e poi ha vinto la gara.

"Quando entri in un nuovo team, prima raggiungi un livello alto e ottieni risultati, meglio è. Ma è inevitabile un periodo di transizione in cui bisogna costruire delle basi solide, ed è quello che stiamo facendo da due mesi.

"La prima metà della stagione si basa su queste fondamenta, sulla fiducia reciproca con tutti i membri del team. E la fiducia non si acquisisce all'istante: si costruisce nel tempo", ha concluso Vasseur.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

