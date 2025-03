I piloti McLaren hanno impedito a Max Verstappen di compiere un’impresa nel Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1.

Lando Norris ha conquistato la pole position con un tempo di 1:15.096, battendo per 0.084 secondi il suo compagno di squadra Oscar Piastri. Entrambi si sono piazzati davanti a Max Verstappen e George Russell.

A sorpresa, Yuki Tsunoda e Alexander Albon hanno superato nomi importanti come Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Pierre Gasly e Carlos Sainz.

Nella Q2, la sessione è stata piuttosto regolare e le posizioni si sono decise all’ultimo minuto. Isack Hadjar, Fernando Alonso, Lance Stroll, Jack Doohan e Gabriel Bortoleto sono stati eliminati in questa fase.

Nella Q1, invece, hanno detto addio alla qualifica Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Esteban Ocon e Oliver Bearman, quest’ultimo senza riuscire a segnare un tempo a causa di problemi alla sua Haas.

Con nessuna penalità applicata, questa è la griglia di partenza ufficiale per il Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1.

GP Australia 2025 - Griglia di Partenza

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Max Verstappen 4 George Russell 5 Yuki Tsunoda 6 Alexander Albon 7 Charles Leclerc 8 Lewis Hamilton 9 Pierre Gasly 10 Carlos Sainz 11 Isack Hadjar 12 Fernando Alonso 13 Lance Stroll 14 Jack Doohan 15 Gabriel Bortoleto 16 Kimi Antonelli 17 Nico Hulkenberg 18 Liam Lawson 19 Esteban Ocon 20 Oliver Bearman

Com’è finita la FP3 del GP d’Australia 2025?

Liam Lawson sta vivendo un weekend complicato e il suo disastro è continuato nella terza sessione di prove libere per il Gran Premio d’Australia 2025.

Il sostituto di Sergio Pérez non è nemmeno riuscito a segnare un tempo a causa di problemi alla vettura, mentre Max Verstappen si è piazzato terzo, a 0.081 secondi da Oscar Piastri.

La stella della McLaren ha ottenuto il miglior tempo della sessione con 1:15.921, battendo George Russell, secondo. Dietro la Red Bull del campione del mondo si sono piazzati Charles Leclerc e Kimi Antonelli.

Nella Top 10 anche Carlos Sainz, Alexander Albon, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda e Lando Norris. Fernando Alonso ha chiuso 17°.

L’ultima sessione di prove libere è cruciale per i team in vista delle qualifiche, ma un nuovo incidente di Oliver Bearman ha causato una bandiera rossa e ritardato l’uscita in pista degli altri piloti.

FP3 GP Australia 2025

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 George Russell 3 Max Verstappen 4 Charles Leclerc 5 Kimi Antonelli 6 Carlos Sainz 7 Alexander Albon 8 Lewis Hamilton 9 Yuki Tsunoda 10 Lando Norris 11 Gabriel Bortoleto 12 Pierre Gasly 13 Isack Hadjar 14 Lance Stroll 15 Jack Doohan 16 Nico Hulkenberg 17 Fernando Alonso 18 Esteban Ocon 19 Oliver Bearman 20 Liam Lawson

