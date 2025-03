Hamilton RISPONDE se lotterà per la Pole Position in Australia!

Lewis Hamilton ha parlato delle sue possibilità con la Ferrari in vista della lotta per la pole position nel Gran Premio d’Australia 2025 di Formula 1.

Il sette volte campione del mondo, rispondendo alla stampa presente a Melbourne, ha chiarito le sue aspettative per le qualifiche: "Penso che sia ancora un po’ presto per puntare alla pole position.

"Sto ancora imparando a gestire la macchina, ma mai dire mai. Darò tutto e non mi metto troppa pressione. Cerco di godermela. Devo trovare il ritmo. So dove trovarlo, si tratta solo di uscire in pista e farlo.

"Sto ancora cercando di capire quali strumenti possiamo sfruttare al meglio. È interessante perché si vede che Charles sa tutto, dato che è qui da tanto tempo. Pian piano sto mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle.

"Il passo gara è stato competitivo rispetto agli altri. La McLaren sembra piuttosto veloce. Il divario tra noi è piuttosto ridotto. In generale, è stata una giornata divertente; essere qui vestito di rosso è stato fantastico", ha dichiarato Hamilton.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

