Perché Hamilton, Leclerc e molti altri piloti vivono a Monaco?

Charles Leclerc e Lewis Hamilton, insieme ad altri piloti della Formula 1, godono di stipendi milionari: dove decidono di vivere durante la loro carriera?

Mentre alcune stelle preferiscono rimanere vicine alle proprie radici, altre optano per situarsi in angoli diversi del mondo. Tuttavia, il Principato di Monaco si conferma come la scelta prediletta da molti. Con il suo stile di vita esclusivo e paesaggi incantevoli, questa gemma del Mediterraneo è diventata una vera calamita per gli atleti del campionato attuale, ospitando già ben 13 residenti.

Nonostante la predilezione per Monaco, la maggior parte dei piloti possiede anche una seconda, o addirittura una terza, residenza all'estero. Ad esempio, Lewis Hamilton vanta un vasto portafoglio immobiliare che comprende proprietà a Londra, Los Angeles, Colorado e New York, oltre alla sua casa a Monaco. Allo stesso modo, l’ex pilota Daniel Ricciardo divide il suo tempo tra Los Angeles e la sua città natale, Perth.

Perché Monaco attrae così tanti piloti di F1?

La chiave risiede in una combinazione vincente di sole, glamour e vantaggi fiscali. I residenti del Principato beneficiano di un regime di zero imposte: nessuna tassa sul reddito, sul patrimonio, sugli immobili o sulle plusvalenze, un vantaggio determinante per chi guadagna milioni di dollari. Inoltre, la posizione strategica di Monaco, situato nel cuore dell’Europa, facilita notevolmente la logistica per i piloti, riducendo tempi di viaggio e fatica grazie alla vicinanza dei circuiti.

La privacy e la sicurezza costituiscono altri elementi fondamentali del fascino monegasco. Le severe normative sulla fotografia permettono alle celebrità di preservare un certo grado di riservatezza, proteggendole dalle continue intrusioni dei paparazzi. Tuttavia, non tutto è perfetto: nonostante le rigorose misure di sicurezza, le fughe di dati personali non sono rare. L’anno scorso, ad esempio, l’indirizzo di casa di Charles Leclerc è stato divulgato, attirando visite indesiderate.

Correlato: Schumacher sceglie tra Leclerc e Hamilton per vincere con la Ferrari nel 2025!

Dove risiede Lewis Hamilton?

Attualmente, Lewis Hamilton abita in un lussuoso attico a Monte Carlo, da cui si godono viste spettacolari sul Mar Mediterraneo.

Dove vive Max Verstappen?

Max Verstappen vive in un attico a Monte Carlo, il cui valore stimato si aggira intorno ai 16 milioni di dollari.

Tutti i piloti vivono a Monaco?

No, non tutti i piloti hanno scelto Monaco come residenza principale. Alcuni, come Fernando Alonso, privilegiano i legami familiari e le tradizioni culturali dei loro paesi d’origine. Altri, come i francesi Ocon e Gasly, non beneficiano degli stessi vantaggi fiscali, il che spiega perché nessun pilota di origine francese abbia stabilito la propria casa nel Principato.

Qual è il costo al metro quadro a Monaco?

Monaco si classifica costantemente tra i mercati immobiliari più costosi al mondo. Per il 2025 si prevede che il prezzo medio al metro quadro per appartamenti e loft si aggiri intorno ai 55.000 euro, con cifre che possono lievitare nel segmento del lusso. Tale elevato costo è dovuto, in parte, alla scarsità di terreno edificabile e alla fama del Principato come paradiso fiscale, che attrae investitori benestanti da ogni parte del globo.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato