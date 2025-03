Red Bull prevede la stagione di Ferrari e Mercedes

La nuova stagione di Formula 1 è alle porte e promette grandi emozioni per la Red Bull Racing. Al momento è difficile definire con precisione la posizione dell’imponente team austriaco nelle classifiche, ma Helmut Marko ha fornito una prospettiva che chiarisce il quadro complessivo.

Nel frattempo, Max Verstappen si prepara a rinnovare la sua lotta per il titolo mondiale, puntando a conquistare una quinta corona consecutiva, nonostante l’agguerrita concorrenza che si sta preparando a sfruttare ogni occasione per avvantaggiarsi in pista.

Guardando al 2024, è evidente come squadre quali McLaren e Ferrari abbiano ridotto il divario, arrivando persino a superare temporaneamente la Red Bull e mettendo in luce alcuni punti di forza delle vetture rivali.

Verso la fine della scorsa stagione, la McLaren sembrava disporre dell’auto più veloce, elemento determinante per conquistare il campionato costruttori. Questi sviluppi rendono la prossima stagione una vera e propria battaglia su tutte le fronti, trasformando la corsa al titolo in una sfida avvincente.

Correlato: Schumacher sceglie tra Leclerc e Hamilton per vincere con la Ferrari nel 2025!

Che cosa ha detto Helmut Marko su Ferrari, McLaren e Mercedes?

Si prevede che non solo McLaren, ma anche Ferrari, proseguano il loro impressionante percorso di miglioramento nella prossima campagna, rendendo quest’anno una sfida considerevole per Verstappen e la sua scuderia. In un’intervista rilasciata ad Auto, Motor und Sport, Marko ha commentato la situazione in qualificifica, sottolineando come la corsa sia destinata a diventare sempre più competitiva.

Secondo il dirigente austriaco, la McLaren si distingue nettamente al momento con l’auto più veloce, abbinata a una gestione ottimale dell’usura delle gomme. "Non credo che la differenza di prestazioni sia così marcata come alcuni sostengono: per esempio, la nostra simulazione di gara non è stata impostata nel modo ideale," ha osservato Marko. Ha poi aggiunto che la situazione appare sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente, con il team che registra costantemente tempi eccezionali con ogni tipo di composto.

Marko ha anche evidenziato come sia Mercedes che Ferrari abbiano la capacità di sfidare le prime posizioni a ogni giro. Guardando alla prossima stagione, il dirigente si mostra ottimista: "Riteniamo di poter vantare un reale vantaggio sia nelle prestazioni a giro rapido che nella resistenza nelle serie lunghe, soprattutto dopo aver notato che Mercedes ha manifestato un’usura eccessiva delle gomme nelle recenti sessioni di prova," ha concluso, lasciando un messaggio di speranza per la Red Bull Racing nelle imminenti sfide.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato