Charles Leclerc, IMPAZIENTE di sfidare Lewis Hamilton!

Charles Leclerc ha confessato di essere ansioso di potersi misurare contro Lewis Hamilton con la stessa monoposto in Ferrari.

Parlando con i media prima dell’inizio del weekend del Gran Premio d’Australia, il pilota monegasco ha dichiarato: "Hamilton? Abbiamo passato molto tempo insieme e ci siamo conosciuti meglio."

"Abbiamo parlato delle nostre passioni. Non vedo l’ora di essere in pista con lui allo stesso tempo e con la stessa macchina, così potremo analizzare i nostri punti di forza a partire da domani.

"Il mio lavoro è trasformare tutto ciò che accade all'interno del team in informazioni tecniche, capire cosa funziona e cosa no. Quest'anno sono più sereno, perché dall'altra parte del box c’è Hamilton ed è normale che riceva molta attenzione.

"È anche un bene per il nostro sport. Continuerò a fare quello che ho sempre fatto: concentrarmi su me stesso e cercare di iniziare nel miglior modo possibile. Sono pronto, molto motivato e non vedo l'ora di salire in macchina domani", ha commentato Leclerc.

Correlato: Charles Leclerc CONFERMA i dubbi della Ferrari per l'Australia!

Com'è andato il Campionato Piloti di F1 2024?

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha segnato un'altra vittoria per Lando Norris, che ha permesso a McLaren di assicurarsi il titolo costruttori. Sul circuito di Yas Marina, il britannico ha fatto tutto il possibile per resistere alla pressione di Charles Leclerc e Carlos Sainz e portare a casa il successo.

È stata una giornata agrodolce per i piloti ispanici, con Carlos Sainz che ha chiuso secondo e Fernando Alonso in nona posizione.

Dall’altro lato, Checo Pérez ha visto la sua gara interrompersi prematuramente a causa di un guasto meccanico, mentre Franco Colapinto è stato costretto al ritiro dopo un contatto con Oscar Piastri.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato