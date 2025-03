Il percorso TERRIBILE di Hamilton che seguirà Verstappen

Max Verstappen aspira a conquistare il suo quinto titolo mondiale in questa stagione, ma per farlo è fondamentale che disponga di una monoposto competitiva. Juan Pablo Montoya non esclude che, in mancanza della macchina ideale, il pilota possa trovarsi in una situazione simile a quella vissuta da Lewis Hamilton.

La pressione è altissima e ogni gara rappresenta un’occasione per consolidare la candidatura al campionato.

Il team della Red Bull Racing dovrà assicurarsi che Verstappen abbia a disposizione un’auto capace di competere ai massimi livelli. Al momento, sembra che, secondo fonti austriache, le esigenze della McLaren abbiano la precedenza. Nel frattempo, altri team osservano con attenzione la possibilità di ingaggiare il giovane pilota di 26 anni; se la stagione non partirà con la giusta intensità, Verstappen potrebbe essere costretto a considerare alternative all’interno del paddock.

Correlato: Schumacher sceglie tra Leclerc e Hamilton per vincere con la Ferrari nel 2025!

Cosa è successo a Lewis Hamilton?

Montoya si interroga apertamente su come si evolverà la stagione se a Verstappen non verrà garantita una macchina competitiva. L’ex pilota ritiene infatti che, in queste circostanze, non sarebbe sorprendente vederlo perdere slancio, proprio come accadde a Hamilton in passato.

«Max Verstappen desidera semplicemente guidare una monoposto competitiva. Nel migliore dei casi, ci si aspetta di vederlo alla guida dell’auto ideale. Basta osservare quanto accaduto a Lewis Hamilton negli ultimi anni con la Mercedes», commenta Oddspedia.

Montoya chiarisce il suo pensiero: «Ogni volta che la Mercedes registrava anche un minimo miglioramento, Lewis dimostrava di avere la velocità necessaria per vincere una gara, e il veterano Hamilton si distingueva in pista». Tuttavia, l’atteggiamento cambiava quando l’auto non era competitiva: «Se la monoposto non performava, lui sembrava smettere di impegnarsi. Non era una questione di mancanza di velocità, ma di motivazione», conclude Montoya, lanciando un monito: lo stesso destino potrebbe toccare a Verstappen se dovesse trovarsi con una macchina inferiore.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato