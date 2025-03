Ferrari RISPONDE sulle possibilità di essere CAMPIONI nel 2025

Ferrari ha dato una risposta chiara sulle sue possibilità di lottare per entrambi i campionati nella stagione 2025 di Formula 1.

Loic Serra, nuovo direttore tecnico della Scuderia, ha parlato delle ambizioni del team in un’intervista a Formula Passion: “In questo momento, l’umore all’interno del team è molto positivo e tutti abbiamo fiducia nel fatto che possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.

"Siamo soddisfatti di aver riscontrato una buona correlazione tra i dati raccolti in pista e quelli del simulatore. I numeri in pista erano in linea con le nostre aspettative e la SF-25 ha risposto bene ai cambi di setup.

"Sono impressionato, è la parola giusta – perché la passione dei tifosi e dei membri del team è ammirevole. Questo entusiasmo collettivo è una vera fonte d’ispirazione per tutti noi e una delle forze trainanti più potenti che abbia mai vissuto”, ha dichiarato Serra.

Com'è andato il Campionato Piloti di F1 2024?

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha segnato un'altra vittoria per Lando Norris, che ha permesso a McLaren di assicurarsi il titolo costruttori. Sul circuito di Yas Marina, il britannico ha fatto tutto il possibile per resistere alla pressione di Charles Leclerc e Carlos Sainz e portare a casa il successo.

È stata una giornata agrodolce per i piloti ispanici, con Carlos Sainz che ha chiuso secondo e Fernando Alonso in nona posizione.

Dall’altro lato, Checo Pérez ha visto la sua gara interrompersi prematuramente a causa di un guasto meccanico, mentre Franco Colapinto è stato costretto al ritiro dopo un contatto con Oscar Piastri.

