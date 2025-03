SORPRESA! Verstappen è piazzato dietro Norris

La nuova stagione di Formula 1 sta per cominciare e, con essa, arriva anche l'attesa modalità Fantasy. Su Formula1.com, gli appassionati hanno l'opportunità di creare il proprio team e vivere un'esperienza unica durante il campionato.

È curioso notare come molti osservino che il tetracampeone mondiale Max Verstappen sia valutato meno rispetto a Lando Norris, vicecampione della scorsa stagione. Le aspettative crescono per questa nuova fase, che prenderà il via la prossima settimana a Melbourne. Durante le giornate di test, McLaren ha offerto prestazioni contundenti, mentre Ferrari e Mercedes hanno raccolto dati preziosi per perfezionare le loro strategie. Nel frattempo, l'inverno di Red Bull Racing ha messo in luce due facce della medaglia: sebbene la sensazione trasmessa dalla RB21 sia stata superiore a quella dell'RB20, Verstappen ha ammesso che c'è ancora molto lavoro da fare.

I tifosi hanno molti dubbi

Nel F1 Fantasy, gli appassionati possono progettare il proprio team e accumulare punti durante tutto l'anno. Nonostante Norris non sia riuscito a fermare Verstappen nel suo percorso verso un quarto titolo, gli ideatori del gioco continuano a scommettere sul pilota della McLaren, una scelta che ha generato qualche perplessità tra i fan. Alcuni trovano sorprendente – e persino ridicolo – che l'attuale campione sia valutato così poco, mentre altri considerano la situazione come una conseguenza logica del ruolo privilegiato che McLaren riveste in questa stagione.

