Vettel guida l'emozionante OMAGGIO a Schumacher

Sebastian Vettel ha reso omaggio in maniera straordinaria alla leggenda della Formula 1 e sette volte campione del mondo Michael Schumacher durante il Race of Champions 2025. Con un gesto sentito, il pilota tedesco ha voluto esprimere tutta la sua ammirazione, riunendo in un’unica manifestazione i più importanti rivali e amici del mondo delle corse.

Il quattro volte campione del mondo ha preso parte all’evento di rally, che si è svolto il 7 e l’8 marzo, gareggiando al fianco di Mick Schumacher – figlio del leggendario Schumacher Sr. – e rappresentando con orgoglio il team tedesco. L’appuntamento si è tenuto all’Accor Stadium di Sydney, in Australia, proprio una settimana prima dell’inaugurazione della stagione 2025 di Formula 1 a Melbourne.

Tuttavia, la serata ha visto risplendere anche la coppia francese formata da Victor Martins e Sebastián Loeb, che si è aggiudicata la Nations’ Cup con una prestazione impeccabile, consacrando Loeb come il pilota vincente. Il successo dei francesi ha arricchito ulteriormente questo evento, confermando quanto il Race of Champions sia una vetrina di talento e passione per il motorsport.

Sebastian Vettel si ritira dalla F1 nel 2022

Vettel al fianco di Mick Schumacher per il ROC 2025

Vettel e Schumacher guidano l'omaggio alla leggenda della F1

Vettel, partecipante abituale del Race of Champions, ha condiviso in pista in tre occasioni con Schumacher Jr. (nel 2019, 2022 e 2023) e, in passato, ha avuto l’onore di gareggiare al fianco di Schumacher Sr. Insieme, hanno portato la Germania alla vittoria consecutiva nella Nations’ Cup tra il 2007 e il 2012, un’impresa che ha segnato un’epoca nel mondo della competizione automobilistica.

Durante l’edizione 2025 del ROC in Australia, il pilota tedesco ha voluto rendere un tributo particolarmente sentito al suo ex compagno e modello, riunendo tutti i partecipanti – incluso il giovane Mick – per celebrare il grande campione.

Michael Schumacher rimane uno dei più grandi piloti di F1

Il sette volte campione del mondo ha subito un grave trauma cranico nel 2013 a seguito di un incidente sugli sci, e da allora la famiglia ha custodito con discrezione i dettagli riguardanti le sue condizioni di salute. In un commovente gesto, Vettel, insieme a Mick Schumacher e ad altri concorrenti come David Coulthard, ha svelato uno striscione con la scritta: "Continua a lottare Michael - Ci manchi". Il messaggio faceva seguito al riferimento alla Keep Fighting Foundation, istituita dalla famiglia Schumacher nel 2017 per promuovere la sicurezza stradale e la ricerca nel campo delle neuroscienze.

