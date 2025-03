Leclerc svela una NOTIZIA PREOCCUPANTE per Ferrari!

Charles Leclerc ha rivelato un aspetto preoccupante per la Ferrari in vista della stagione 2025 di Formula 1.

LastWordOnSports ha riportato una serie di dichiarazioni del pilota monegasco riguardo alla situazione della Scuderia in vista dell'inizio del campionato: "Come ho detto più volte, abbiamo ancora molto lavoro da fare per essere pronti per Melbourne.

"Quindi stiamo cercando di individuare cosa ci manca e su cosa dobbiamo lavorare insieme a Lewis. Per quanto i test servano per concentrarci su noi stessi, quando c'è una gara è inevitabile dare un'occhiata anche a cosa stanno facendo gli altri.

"Ma non sappiamo con quali condizioni stiano girando loro [McLaren], quindi questo è solo un primo indizio di cosa aspettarci, ma ci sono ancora molte incognite. Dobbiamo prendere tutto con le pinze.

"Tuttavia, è stata una sessione molto, molto importante per capire dove siamo carenti rispetto a loro, ma anche rispetto alle mie stesse sensazioni", ha commentato Leclerc.

Com'è andato il Campionato Piloti di F1 2024?

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha segnato un'altra vittoria per Lando Norris, che ha permesso a McLaren di assicurarsi il titolo costruttori. Sul circuito di Yas Marina, il britannico ha fatto tutto il possibile per resistere alla pressione di Charles Leclerc e Carlos Sainz e portare a casa il successo.

È stata una giornata agrodolce per i piloti ispanici, con Carlos Sainz che ha chiuso secondo e Fernando Alonso in nona posizione.

Dall’altro lato, Checo Pérez ha visto la sua gara interrompersi prematuramente a causa di un guasto meccanico, mentre Franco Colapinto è stato costretto al ritiro dopo un contatto con Oscar Piastri.

