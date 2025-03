Hamilton rivela la RELAZIONE con una pop star

Lewis Hamilton ha rivelato come un incontro fortuito a Wimbledon con una figura di rilievo abbia dato il via a una collaborazione molto promettente.

Il sette volte campione del mondo si prepara ad affrontare la sua prima stagione con la Scuderia Ferrari, dopo un passaggio straordinario dalla Mercedes. Hamilton ha già testato la sua nuova monoposto per la stagione 2025 durante le sessioni di prova e questo weekend debutterà con la Ferrari al Gran Premio d’Australia a Melbourne. A 40 anni, il pilota non nasconde il desiderio di conquistare un ottavo titolo mondiale e, dopo anni di difficoltà con le Silver Arrows, è convinto che il cambio di scenario possa portare nuove opportunità.

Lewis Hamilton debutterà con la Ferrari in Australia questo weekend

Il pilota britannico ha lasciato un commosso saluto a Mercedes al termine della scorsa stagione

Hamilton stringe un'amicizia con un'icona della moda

Nonostante ambisca a grandi trionfi in pista nei prossimi mesi, Hamilton è altrettanto interessato a esplorare ambiti al di fuori del mondo della Formula 1. La moda, infatti, rappresenta una delle sue grandi passioni: le scelte di abbigliamento nel giorno di gara hanno sempre catturato l'attenzione nei paddock. Recentemente, il pilota è diventato ambasciatore del marchio britannico di abbigliamento sportivo Lululemon, ha collaborato con nomi importanti come Dior ed ha lanciato la sua linea di abbigliamento, Plus 44. A maggio, co-organizzerà il Met Gala insieme a Colman Domingo, Pharrell, A$AP Rocky e all'iconica Anna Wintour, editor-in-chief di Vogue.

Hamilton ha messo in chiaro il suo interesse per il mondo della moda

In un'intervista a GQ, Hamilton ha raccontato di aver avuto l'opportunità di conversare lo scorso anno con l'iconica Anna Wintour durante un incontro a Wimbledon. "Abbiamo scoperto di avere molto in comune", ha commentato. "Inoltre, lei non trascorre le giornate a parlare solo di moda: ama il tennis. La conversazione è stata fantastica e, da quel momento, la nostra amicizia ha preso forma. Ho passato un'ora e mezza in una stanza d'hotel a chiacchierare senza sosta; è stata un'esperienza davvero straordinaria", ha concluso.

