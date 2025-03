Prost rivela le molestie subite dai fan di Senna per 30 anni

Alain Prost e Ayrton Senna hanno segnato la storia della Formula 1 con una rivalità intensa e indimenticabile. Il pilota francese racconta di ricevere quotidianamente messaggi dai tifosi brasiliani, molti dei quali sostenitori appassionati, anche se non sempre i commenti risultano incoraggianti. I social network lo costringono a ricordare ogni giorno il legame profondo e carico di emozioni che lo unisce al leggendario Senna, un ricordo che ha accompagnato tutta la sua lunga carriera e che ancora oggi lascia il segno.

In un'intervista rilasciata a Motorsport.com, Prost ha confessato come il nome di Ayrton Senna sia ormai parte integrante della sua vita quotidiana. Dopo trent'anni di sfide e trionfi sul circuito, il pilota ha evidenziato che la sua esperienza si è suddivisa in fasi distinte: gli inizi nel mondo dell'automobilismo, la brillante carriera in Formula 1 e l'era attuale, in cui il ricordo del duello Prost-Senna continua a definire il suo percorso. La presenza costante dei messaggi sui social, soprattutto da parte dei fan brasiliani, gli ricorda ogni giorno quella storia unica e irrepetibile.

Cosa ha dichiarato Alain Prost su Ayrton Senna?

"Non riesco a non pensare ad Ayrton, sia nei momenti positivi sia in quelli negativi. Sto persino valutando l’idea di disattivare il mio profilo Instagram, perché i messaggi non cessano mai e talvolta arrivano con commenti particolarmente aspri."

"La maggior parte dei miei follower proviene dal Brasile, e questo mi impone un continuo ripensare al legame che ci unisce. Ho vissuto questa esperienza intensa per trent’anni e, molto probabilmente, continuerà a far parte della mia vita fino alla fine."

"La mia esistenza si è articolata in diverse tappe: dai primi passi nel motorsport al culmine della mia carriera e fino al presente. Nonostante i successi ottenuti dal ritiro, sento che la mia vita rimane inescapabilmente legata al duello Prost-Senna."

